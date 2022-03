Eurobattery Minerals ist relativ neu auf dem deutschen Kurszettel und vielen Anlegern noch unbekannt. Das Unternehmen will in Europa Batterieminerale fördern und bedient damit gleich drei wichtige Trends. Die Transformation der Autoindustrie, deren - auch gesetzlich bald verankerte - nachhaltige Rohstoffversorgung aus zertifizierten Quellen sowie die Autarkie Europas beim Zugang zu kritischen Rohstoffen, was gerade vor dem Hintergrund der Ukrainekrise politisch forciert wird. Darüber und über die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...