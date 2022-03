Die Kasse klingelt bei BASF und die mittel- bis langfristigen Aussichten sind relativ gut. Dennoch ging es mit der Aktie zuletzt stetig bergab. Die Nervosität an den Märkten bleibt hoch - und darunter leiden zyklische Titel wie BASF besonders, zumal der DAX-Konzern mit der Energie-Tochter Wintershall Dea stark in Russland aktiv ist. Im operativen Geschäft macht BASF indes aber stetig Fortschritte. So investiert der Chemieriese nun weiter in ein Werk im malaysischen Pasir Gudang. Dort soll die Polymerproduktion ...

