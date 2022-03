DGAP-News: Bayerische Börse AG / Schlagwort(e): Börsengang

Bayerische Börse AG: BörseGo AG geht an die Börse München



04.03.2022 / 13:30

Pressemitteilung

München, den 4. März 2022 FinTech aus München mit erstem Börsengang 2022: BörseGo AG geht an die Börse München



Die BörseGo AG, ein auf Finanzmarktanalyse und Trading spezialisiertes FinTech aus München, geht per Eigenemission an die Börse München. Im Rahmen eines öffentlichen Angebots werden neue, aus einer Kapitalerhöhung stammende Aktien (ISIN: DE000A0S9QZ8) im Volumen von bis zu 720.000 Euro angeboten. Die Gesellschaft beabsichtigt mit der Emission unter anderem, den Streubesitzanteil zu erhöhen. Die Zeichnungsfrist beginnt ab 8. März 2022 und endet voraussichtlich am 15. März. Als Emissionsbegleiter fungiert die BankM AG, Orderbuchmanager ist die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG. Die Handelsaufnahme im Freiverkehr soll zeitnah nach dem Abschluss der Zeichnungsphase erfolgen. "Wir versorgen mit unseren Internet-Plattformen GodmodeTrader, Guidants und Guidants News Privatanleger und institutionelle Investoren mit Finanzmarktinformationen und -analysen und bieten Handelsmöglichkeiten über ausgewählte Wertpapierinstitute. Seit mehr als 20 Jahren erzielen wir mit der BörseGo AG und unseren Angeboten stabiles Wachstum. Nachdem das Thema Trading in den letzten Jahren endgültig den Sprung aus der Nische geschafft und die breite Öffentlichkeit erreicht hat, war der Börsengang der für uns nun schlüssige nächste Schritt", so Robert Abend, Gründer und Vorstand der BörseGo AG. "Mit den Mitteln aus dem IPO wollen wir unter anderem Kooperationen und Marketingaktivitäten weiter ausbauen. In einer Pre-IPO Runde Ende 2021 konnten hierfür bereits rund 1,9 Mio. Euro eingeworben werden. Nachdem wir aber natürlich auch wissen, dass die Märkte von heute auf morgen, wie wir es aktuell erleben, ins Wanken geraten können, haben wir bewusst eine Transaktionsstruktur gewählt, die unabhängig vom aktuellen Marktumfeld sicher umgesetzt werden kann", so Abend weiter. "Der erste IPO des Jahres 2022 führt ein Unternehmen an die Börse München, mit dem wir bereits länger verbunden sind und das heute schon eng mit dem Kapitalmarkt und mit Investoren agiert", führt Robert Ertl, Vorstand der Bayerischen Börse AG aus. "Die BörseGo AG kennt deshalb die Anforderungen und Chancen, die mit einem Börsengang verbunden sind, sehr genau", so Ertl abschließend über den IPO. Weitere Informationen zum Unternehmen BörseGo, zum Börsengang und zur Zeichnung sowie den von der BaFin gebilligten Prospekt finden Sie auf der Informationsseite der Börse München. Zur Zeichnung:

Interessierte Anleger können ab Beginn der Zeichnungsfrist am 8. März 2022 um 8:00 Uhr per "Kauforder" bei ihrer Depotbank die Zeichnung der Aktien der BörseGo über den Börsenplatz München beauftragen. Bei der Erteilung der Kauf-Order sollte darauf geachtet werden, dass diese als Limitorder zum Festpreis von 240,00 Euro aufgegeben wird, sowie auf deren Gültigkeit bis zum Ende der Zeichnungsfrist am 15. März 2022. Die Abwicklung des Auftrages erfolgt courtagefrei. Gebühren der depotführenden Bank müssen gesondert berücksichtigt werden.



Über die BörseGo AG

Der Münchner "FinTech"-Vorreiter wurde im Jahr 2000 gegründet und bietet Privat- und Geschäftskunden IT-Lösungen und redaktionelle Inhalte. Bekannt ist die BörseGo AG für GodmodeTrader und Guidants. Das Portal GodmodeTrader (www.godmode-trader.de) zählt zu den reichweitenstarken Web-Angeboten für Trading, Technische Analyse und Anlagestrategien im deutschsprachigen Raum. Guidants (www.guidants.com) ist eine etablierte Finanzmarktanalyse- und Multi-Brokerage-Plattform.

Mehr unter www.boerse-go.ag Über die Bayerische Börse AG

Die Bayerische Börse AG betreibt die öffentlich-rechtliche Börse München und bietet zwei komplementäre Handelsmodelle an - das Spezialisten-Modell "Börse München" und "gettex", den Börsenplatz für das Market Maker Modell. Die öffentlich-rechtliche Struktur garantiert die Neutralität, die für die Wahrung der Interessen der Marktteilnehmer, Anleger und Emittenten unverzichtbar ist. An der Börse München sind knapp 28.000 Wertpapiere (Aktien, Anleihen, ETPS und Fonds) im Angebot, auf gettex einschließlich der dort handelbaren Zertifikate mehr als 380.000.

Mehr als 4.000 Kreditinstitute und Emittenten im deutschsprachigen Raum haben Zugang zum Primär- und Sekundärmarkt in München. Seit 2005 betreibt die Börse München mit m:access ein sehr erfolgreiches Qualitätssegment für den Mittelstand mit rund 70 gelisteten Emittenten.



Pressekontakt Bayerische Börse :

Ulrich Kirstein, Bayerische Börse AG, Karolinenplatz 6, 80333 München

Tel.: +49 (0) 89 549045-25, Fax +49 (0) 89 549045-31,

E-mail: kirstein@boerse-muenchen.de

04.03.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

