GenZ EV Solutions vertreibt batteriegepufferte Ultra-Schnelladelösungen von ADS-TEC Energy an amerikanische Autobranche



NÜRTINGEN, - 4. März 2022 - ADS-TEC Energy (NASDAQ: ADSE), ein weltweit führender Anbieter von batteriegepufferter, ultraschneller Ladetechnik, gibt die Vertriebskooperation mit GenZ EV Solutions (GenZ EV) für den Automobilmarkt in Nord- und Südamerika bekannt: GenZ EV wird Ladelösungen für Elektrofahrzeuge von ADS-TEC Energy an Automobil-OEMs, Autohäuser und Fuhrparkunternehmen vertreiben. GenZ EV wurde von erfahrenen Experten der Automobilindustrie gegründet. Allein in den USA gibt es mehr als 18.000 Autohändler, was eine Absatzmöglichkeit in der Größenordnung von mehreren Milliarden Dollar darstellt.

"Wir freuen uns, uns über die Zusammenarbeit mit ADS-TEC Energy", so José Valls, CEO von GenZ EV, vormals Chairman von Nissan Nordamerika. "Wir haben verschiedene mögliche Technologiepartner geprüft und uns für ADS-TEC Energy entschieden, weil das Unternehmen über eine enorme Erfahrung mit Batterietechnologien verfügt. Seine wegweisende Ladelösung bietet der Autobranche einzigartige Vorteile, wie z.B. eine unkomplizierte Installation und die Fähigkeit, eine konsistente, ultraschnelle Ladung sogar bei leistungsbegrenzten Stromnetzen zu gewährleisten."

Die batteriegepufferte Technologie von ADS-TEC Energy ermöglicht ein flächen-deckendes, ultraschnelles Laden (bis zu 320 kW) in bestehenden Netzen mit begrenzter Leistung, ohne dass die Netzinfrastruktur eigens aufgerüstet werden muss. Dies wird es Automobilunternehmen erleichtern, EV-Ladegeräte schneller zu installieren. So können sie die Vorteile des ultraschnellen Ladens für ihre wachsende Flotte von E-Fahrzeugen und ihre Kunden nutzen. Es ermöglicht

auch die Bereitstellung von Ultra-Schnellladestationen an Orten, an denen sie bisher nicht verfügbar waren, wie z. B. in Stadtzentren, abgelegenen und ländlichen Gebieten.

"Das Team von GenZ EV ist der ideale Vertriebspartner für unsere Technologie, denn es bringt jahrzehntelange Erfahrung in der Automobilbranche und ein etabliertes Beziehungsnetzwerk mit", so Gowton Achaibar, Präsident und CEO von ADS-TEC Energy. "Gemeinsam werden wir es unseren Kunden einfacher machen, ultraschnelles Laden vor Ort zu ermöglichen. Dies wird ein entscheidender Vorteil für ihr Geschäft sein, weil sie so ihr Angebot an E-Fahrzeugen kostengünstig und unkompliziert erweitern können."

Ende Februar ging das Unternehmen GenZ EV offiziell an den Start. Das Unternehmen wird die Ladesysteme von ADS-TEC Energy zusammen mit einer Reihe von Premium-Dienstleistungen für Automobilunternehmen anbieten, die auf die Elektromobilität umsteigen.



Über ADS-TEC Energy



ADS-TEC Energy Inc. ist eine US-Tochtergesellschaft der ADS-TEC Energy GmbH. Die ADS-TEC Energy GmbH wiederum ist eine Tochtergesellschaft des börsennotierten Unternehmens ADS-TEC Energy PLC in Irland und an der NASDAQ notiert. Auf Basis von mehr als zehn Jahren Erfahrung mit Lithium-Ionen-Technologien entwickelt und produziert die ADS-TEC Energy Batteriespeicher-lösungen und Schnellladesysteme inklusive deren Energiemanagementsysteme.

Die speicherbasierte Schnellladetechnologie ermöglicht Ultra-Schnellladen von Elektrofahrzeugen auch in leistungsbegrenzten Stromnetzen und zeichnet sich

durch ein sehr kompaktes Design aus. Die hohe Qualität und Funktionalität der Batteriesysteme sind zurückzuführen auf eine besonders hohe Entwicklungstiefe und eigene Fertigung. Mit seinen hochentwickelten Systemplattformen ist das Unternehmen ein wertvoller Partner für Automobilhersteller, OEMs, Energieversorger und Ladebetreiber.

Weitere Informationen finden Sie unter www.adstec-energy.com

Über GenZ EV Solutions

GenZ EV Solutions, ein privatwirtschaftliches Unternehmen mit Sitz in Miami, wurde von mehreren Unternehmern aus den Bereichen Nachhaltigkeit, Technologie und Finanzen gegründet. Inspiriert von der Generation Z, die einen Wendepunkt in der Massenakzeptanz von Elektrofahrzeugen herbeigeführt hat, hat sich das Unternehmen zum Ziel gesetzt, intelligente Schnellladelösungen für die Zukunft der Elektromobilität anzubieten.

Das Unternehmen konzentriert sich auf die Integration der weltweit besten Technologien, Dienstleistungen und Investitionslösungen, um Unternehmen beim Einstieg in das Zeitalter der Elektrifizierung zu unterstützen. Die erstklassige Hardware von ADS-TEC Energy wird mit einem umfassenden Angebot an erstklassigen, maßgeschneiderten Dienstleistungen kombiniert, einschließlich einer bis zu 100-prozentigen Finanzierung über Mitsubishi Capital. Außerdem arbeiten wir mit Charge Enterprises zusammen, um eine komplette Dienstleistungsplattform anzubieten, die Technik, Installation und umsatzsteigernde Lösungen für verschiedene Branchen bereitstellt.

Wie die namensgebende Generation engagiert sich auch das Team hinter GenZ stark für Technologie und Umwelt. Drei Prozent der Gewinne werden in Wiederaufforstungsmaßnahmen in den USA investiert, die Ende 2022 bekannt gegeben werden.

GenZ EV Solutions ist ein Unternehmen der GenZ Holdings, die auch Eigentümer von Keyfetch, dem Technologie- und Versicherungsunternehmen, ist. Um mehr über GenZ EV Solutions zu erfahren, besuchen Sie www.genz.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen



Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act und Abschnitt 21E des Börsengesetzes, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen zum geplanten Geschäft und Geschäftsmodell von ADS-TEC Energy PLC, zu den Märkten und Branchen, in denen ADS-TEC Energy PLC und ihre Tochtergesellschaften (zusammen die "ADSE Gruppe") tätig sein wollen, zum voraussichtlichen Zeitpunkt der Kommerzialisierung und Aufnahme des Geschäfts der ADSE Gruppe und Benennung des Board of Directors und der Geschäftsführung der ADS-TEC Energy PLC.



Wenn hierin, einschließlich der in diesem Zusammenhang gemachten mündlichen Aussagen, die Worte "Ausblick," "glauben," "erwarten," "Potential," "weiterführen," "möglicherweise," "werden," "sollten," "könnten," "suchen," "ungefähr," "vorhersagen," "beabsichtigen," "planen," "schätzen," "vorwegnehmen," die Verneinung solcher Begriffe und andere ähnliche Ausdrücke verwendet werden, sollen sie zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen, gleichwohl enthalten nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen solche kennzeichnenden Worte. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den derzeitigen Erwartungen und Annahmen der Geschäftsleitung in Bezug auf künftige Ereignisse und stützen sich auf derzeit verfügbare Informationen über das Ergebnis und den Zeitpunkt künftiger Ereignisse. ADS-TEC Energy PLC lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um sie an Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieses Dokuments anzupassen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. ADS-TEC Energy PLC weist darauf hin, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen Risiken und Ungewissheiten unterliegen, von denen die meisten schwer vorhersehbar sind und viele außerhalb der Kontrolle von ADS-TEC Energy PLC liegen. Zu diesen Risiken gehören unter anderem (1) Risiken im Zusammenhang mit der Einführung der Geschäfts- und Expansionsstrategie von ADS-TEC Energy PLC; (2) das Versagen der Verbraucher, Elektrofahrzeuge zu akzeptieren und anzueignen; (3) die Gesamtnachfrage nach Laden von Elektrofahrzeugen und das Potenzial für eine geringere Nachfrage, wenn staatliche Rabatte, Steuergutschriften und andere finanzielle Anreize reduziert, geändert oder abgeschafft werden; (4) die Möglichkeit, dass die Technologie und die Produkte von ADS-TEC Energy PLC unentdeckte Mängel oder Fehler aufweisen; (5) die Auswirkungen des Wettbewerbs auf das künftige Geschäft von ADS-TEC Energy PLC; (6) die Unfähigkeit, Führungskräfte, Mitarbeiter in Schlüsselpositionen oder Geschäftsführer nach dem geplanten Unternehmenszusammenschluss erfolgreich zu halten oder zu rekrutieren; (7) Änderungen der geltenden Gesetze oder Vorschriften; (8) die Möglichkeit, dass COVID-19 die Betriebsergebnisse, die Finanzlage und den Cashflow von ADS-TEC Energy PLC negativ beeinflusst; (9) die Möglichkeit, dass ADS-TEC Energy PLC von anderen wirtschaftlichen, geschäftlichen und/oder wettbewerbsbezogenen Faktoren negativ beeinflusst wird; und (10) andere Risiken und Ungewissheiten, die von Zeit zu Zeit in den von ADS-TEC Energy PLC bei der SEC eingereichten oder einzureichenden Dokumenten angegeben werden. Sollten eines oder mehrere der hierin und in den damit verbundenen mündlichen Aussagen beschriebenen Risiken oder Ungewissheiten eintreten oder sollten sich die zugrundeliegenden Annahmen als unrichtig erweisen, könnten die tatsächlichen Ergebnisse und Pläne erheblich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden. Weitere Informationen zu diesen und anderen Faktoren, die sich auf die Erwartungen und Prognosen von ADS-TEC Energy PLC auswirken können, finden Sie in ADS-TEC Energy PLC's regelmäßigen Berichten und anderen SEC-Einreichungen auf der Website der SEC unter www.sec.gov öffentlich zugänglich.



Medienkontakte:

Europa:



Burkhard Leschke Brand Relations

Burkhard Leschke

b.leschke@blbr.de

+4916093803331

USA:

Barbara Hagin

Breakaway Communications

bhagin@breakawaycom.com

+1 408-832-7626



Scott Gamm

Strategy Voice Associates

scott@strategyvoiceassociates.com

+1 917-626-9515

