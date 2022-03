Heutzutage dürfte jeder passive Investor vom MSCI World ETF gehört haben. Auch viele Nischenfonds sind nicht mehr so unbekannt wie noch vor ein paar Jahren. Ob Cloud, KI oder Luxus - in der bunten ETF-Welt erhält man praktisch jede Geschmacksrichtung. Sofern man sie denn kennt. Denn mittlerweile wetteifern rund 1.800 börsengehandelte Fonds allein in Deutschland um die Gunst der Käufer. Bei dieser übermächtigen Auswahl behält kaum noch jemand den Überblick. Auch der Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations ...

Den vollständigen Artikel lesen ...