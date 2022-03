DGAP-Ad-hoc: KWS SAAT SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Prognoseänderung

KWS SAAT SE & Co. KGaA: KWS passt Prognose für das Geschäftsjahr 2021/2022 an



KWS passt Prognose für das Geschäftsjahr 2021/2022 an



Einbeck, 4. März 2022 - Vor dem Hintergrund erwarteter negativer Auswirkungen des dramatisch verschärften Russland-Ukraine-Konflikts auf die Geschäftsentwicklung in diesen beiden Ländern hat der Vorstand der persönlich haftenden Gesellschafterin der KWS SAAT SE & Co. KGaA ("KWS") heute beschlossen, die Prognose vom 14. Februar 2022 für das laufende Geschäftsjahr 2021/2022 zu reduzieren.



Die KWS geht auf Basis einer aktuellen Lageeinschätzung nunmehr von einem Umsatzwachstum von 6-8 % (vorher: 9-11 %) bei einer EBIT-Marge* von 8-9 % (vorher: 10 %) aus. Diese Prognosen stehen unter dem Vorbehalt einer weiteren Zuspitzung des Konflikts und beruhen auf aktuellen Wechselkursrelationen. Die Forschungs- & Entwicklungsquote soll unverändert in einer Spanne von 18-20 % liegen.



KWS verfügt in Russland und der Ukraine über eigene Tochtergesellschaften mit Züchtungs-, Produktions-, Vertriebs- und Verwaltungsaktivitäten. Das für das laufende Geschäftsjahr ursprünglich geplante Umsatzvolumen in beiden Ländern entsprach etwa 10 % des KWS Gruppenumsatzes.



*"EBIT-Marge" (in %) entspricht dem Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern geteilt durch die Umsatzerlöse



Peter Vogt

Leiter Investor Relations

Tel.: +49-30-816914490

peter.vogt@kws.com

KWS SAAT SE & Co. KGaA

