Am Donnerstag legte Merck die Zahlen für das vergangenen Jahr vor. Auf ganzer Linie konnten die nicht überzeugen. Trotz eines ansehnlichen Gewinnsprungs konnten die Erwartungen der Analysten letztlich nicht getroffen werden. Allerdings hatte das Unternehmen an anderer Stelle ein Schmankerl für die Anleger im Gepäck.So kündigte Merck (DE0006599905) an, die Dividende deutlich in die Höhe zu schrauben. 1,85 Euro je Anteilsschein soll es geben, nachdem zuvor lediglich 0,45 Euro je Aktie ausgezahlt wurden. Das Halten von Merck-Aktien lohnt sich damit auch ...

