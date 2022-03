Europäische Aktien handeln schwächer DE30 testet 61,8%-Retracement der im November 2020 gestarteten Aufwärtsbewegung Daimler Truck Holding und Hannover Rück werden in den Leitindex aufgenommen Die europäischen Aktienmärkte notieren heute schwächer, nachdem die Märkte durch einen nächtlichen Brand in Europas größtem Atomkraftwerk in der Ukraine belastet wurden. Die Atomaufsichtsbehörden konnten die Welt schnell beruhigen und erklärten, dass kein Anstieg der Strahlung über das normale Maß hinaus registriert wurde und die Reaktoren des Kraftwerks nicht in Gefahr zu sein scheinen. Diese Zusicherungen trugen jedoch wenig zur Verbesserung der Marktstimmung bei, und die europäischen Indizes notieren weiterhin weit ...

