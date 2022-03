Die Wiener Börse hat Änderungen bei den von ihr berechneten Osteuropa-Indizes bekanntgegeben, die am 21. März wirksam werden. U.a. gibt es Änderungen im NTX - New Europe Blue Chip Index, der aus den 30 größten Blue Chips der Märkte Zentral-, Ost- und Südost-Europa besteht. Dort werden OMV Petrom und Polska Grupa Energetyczna aufgenommen und die CA Immo gestrichen. Hinsichtlich der russischen Indizes meint die Börse, dass die Berechnung aller Benchmarks mit russischen Indexmitgliedern (u.a. RDX, RTX, EETX) bis auf weiteres suspendiert sei. Gemäß dem Feedback der Marktteilnehmer sei derzeit kein fairer und ordnungsgemäßer Handel in den Basiswerten zu erwarten, erklärt die Wiener Börse. Aktienkäufe: ...

