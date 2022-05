EQS-News: Palfinger AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

PALFINGER AG: Erwerb des 35%-Minderheitenanteils an Guima Palfinger S.A.S.



12.05.2022 / 09:59

PRESSEMITTEILUNG Bergheim, Österreich am 12. Mai 2022 PALFINGER AG: Erwerb des 35%-Minderheitenanteils an Guima Palfinger S.A.S. - Anteilserwerb gewährleistet die Umsetzung der Strategie 2030 und der globalen Hakengeräte-Strategie von PALFINGER - Closing der Transaktion noch im Mai 2022 geplant - Bündelung der globalen F&E-Initiativen für Hakengeräte in Caussade

Die PALFINGER AG erwirbt den 35%-Minderheitenanteil an Guima Palfinger S.A.S. (Guima) von der Compagnie Générale Vincent S.A.S., sodass PALFINGER zukünftig 100 % der Anteile hält. Guima ist der zentrale Produktionsstandort für Hakengeräte und Absetzkipper innerhalb der PALFINGER AG mit Sitz in Caussade, Frankreich, mit einem bedeutenden Marktanteil in der Region EMEA und einem hohen Exportanteil in die Region NAM.



Umsetzung unterstützt die Strategie 2030 und die globale Hakengeräte-Strategie

Der Erwerb des Minderheitsanteils trägt zur effizienten Umsetzung der Strategie 2030 und der globalen Hakengeräte-Strategie der PALFINGER AG bei. Andreas Klauser, CEO der PALFINGER AG, sieht darin einen klaren Vorteil: "Damit können wir unsere Lokalisierungsstrategie, in der Region für die Region zu produzieren, umsetzen. Ein wichtiger Schritt in der Weiterentwicklung der GLOBAL PALFINGER ORGANIZATION, den wir in der Strategie 2030 definiert haben. Entscheidungsprozesse werden beschleunigt und flexibler und die zeitnahe Realisierung von Kostensynergien wird ermöglicht." Es freut uns, dass die Familie Vicent als Mehrheitseigentümer von PALFINGER France einer der wichtigsten strategischen Partner von PALFINGER bleibt und damit einen wichtigen Teil zum Erfolg beiträgt. F&E-Initiativen werden gebündelt

Die Transaktion ermöglicht PALFINGER eine Bündelung von produktübergreifenden F&E-Initiativen und eine noch stärkere Integration des Hakengeräte Entwicklungsstandorts Caussade in das globale R&D-Netzwerk der PALFINGER AG. Wichtiger Schritt für zukünftiges Wachstum

Entscheidungsflexibilität und -geschwindigkeit sind das Um und Auf für eine erfolgreiche Zukunft. "Der Erwerb dieses Minderheitsanteils ermöglicht uns, auf Wettbewerbs- und Marktentwicklungen in den Regionen EMEA, NAM und LATAM rasch und effizient zu reagieren," ergänzt Andreas Klauser, CEO der PALFINGER AG.





+++ ÜBER DIE PALFINGER AG

Das internationale Technologie- und Maschinenbauunternehmen PALFINGER ist der weltweit führende Produzent und Anbieter innovativer Kran- und Hebelösungen. Mit aktuell rund 12.000 Mitarbeitern, 34 Fertigungsstandorten und einem weltweiten Vertriebs- und Servicenetzwerk von rund 5.000 Stützpunkten stellt sich PALFINGER den Herausforderungen seiner Kunden und schafft daraus Mehrwert. PALFINGER setzt dabei konsequent seinen Weg als Anbieter innovativer, smarter Komplettlösungen mit gesteigerter Effizienz und besserer Bedienbarkeit fort und nutzt die Potenziale der Digitalisierung entlang der gesamten Produktions- und Wertschöpfungskette. Die PALFINGER AG notiert seit 1999 an der Wiener Börse und erzielte 2021 einen Rekordumsatz von 1,84 Mrd. EUR. 2022 feiert PALFINGER unter dem Motto "Celebrating the future since 1932" sein 90jähriges Jubiläum. Rückfragehinweis:

