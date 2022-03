Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Wie wird die EZB auf das veränderte Umfeld reagieren, fragen die Analysten der Helaba.An einen zügigen Kurswechsel sei nicht zu denken. Gleichwohl dürfte das Thema Zinswende nicht von der Agenda verschwinden.Die Rahmenbedingungen hätten sich durch den Krieg in der Ukraine, die Sanktionen und den Energiepreisschock spürbar verändert. In der Konsequenz seien die Inflationserwartungen deutlich gestiegen und die Zinserhöhungsfantasie sei merklich zurückgegangen. Letzteres würden die wachsenden Konjunktur- und Finanzmarktrisiken zum Ausdruck bringen. Am 10. März tage der EZB-Rat. ...

