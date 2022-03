München (www.anleihencheck.de) - Der Russland/Ukraine-Konflikt macht vielen Menschen Angst, so die Experten von Merck Finck a Quintet Private Bank"Solange die weitere Entwicklung so unsicher ist, bleiben auch die ökonomischen Auswirkungen unklar", sage Robert Greil. Der Chefstratege von Merck Finck rechne damit, dass "die EZB bei ihrer Sitzung am nächsten Donnerstag angesichts der Unsicherheit eine eher abwartende Haltung einnimmt." Greil: "Letztendlich dürfte die EZB darauf verweisen, dass sie angesichts neuer Entwicklungen und Daten flexibel bleiben muss - gegen kurzfristige Energiepreissprünge kann sie auch nichts machen." ...

