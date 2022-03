Wien (www.fondscheck.de) - Der Vermögensverwalter Maiestas Vermögensmanagement trauert um seinen langjährigen Mitarbeiter und Portfoliomanager Guido Beckers, so die Experten von "FONDS professionell".Wie das Kölner Unternehmen mitteile, sei Beckers am 2. März plötzlich und unerwartet verstorben. "Mit großer Trauer geben wir die Nachricht von seinem Tod bekannt", sage Maiestas-Vorstand Marc-André Barth. "Wir sind wie gelähmt und unendlich traurig. Unsere Kunden verlieren einen emphatischen und herausragenden Vermögensverwalter, unsere Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner einen zuverlässigen Ansprechpartner und wir einen tollen Kollegen, aber vor allen Dingen einen wundervollen Menschen und Freund!", so Vorständin Petra Ahrens. ...

