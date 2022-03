Wien (www.fondscheck.de) - Der Mitgründer der Fondsboutique Gané hält nichts davon, in Kriegszeiten den Stand von Börsenindices zum Jahresende zu prognostizieren, so die Experten von "FONDS professionell".Jetzt komme es vielmehr darauf an, Fondsportfolios möglichst robust aufzustellen. Wie er das bei seinem Mischfonds bewerkstellige, erkläre er im Interview. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...