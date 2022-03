DGAP-News: African Energy Metals Inc. / Schlagwort(e): Miscellaneous

Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Freitag, 4. März 2022) - African Energy Metals Inc. (TSXV: CUCO) (FSE: BC21) (OTCQB: NDENF) (WKN: A3DEJG) ("African Energy Metals" oder das "Unternehmen") freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Beteiligung an einem Projekt im produktiven Manono-Gebiet der DR Kongo mit hohem Potenzial für Lithium, Zinn und Tantal erworben hat.

Zinn-, Tantal-, Lithium-Projekt in Manano

Das Projekt beinhaltet eine Förderungsgenehmigung mit einer Fläche von etwa 30 km2 und befindet sich in der Provinz Tanganyika, Distrikt Manono im Gebiet von Kiambi im Südosten der DR Kongo. Die Konzession liegt etwa 90 km nordöstlich von Manono in Kiambi. Es liegt etwa 440 km Luftlinie nördlich von Lubumbashi. In diesem Bezirk wurde seit den frühen 1900er Jahren stark Zinn abgebaut. Vor kurzem machte AVZ Minerals Limited (AVZ) (Marktkapitalisierung von 2,4 Mrd. USD) eine möglicherweise erstklassige lithiumreiche LCT-Entdeckung (Lithium, Cäsium, Tantal), die 30 km genau westlich des Projekts der African Energy Metals liegt. Die AVZ-Roche-Dure-Mineralressource wird mit 400 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 1,65 % Li 2 O und Umfang auf Weltniveau gemeldet. AVZ grenzt an die Lithiumlagerstätten der Tantalex Resources Corporation an. Yves Kabongo, der CEO des Unternehmens, war an der ursprünglichen Gründung von AVZ beteiligt.

Er ist ein Direktor von Liberty und Metallurge, hatte zuvor bei AVZ gearbeitet und ist mit dem AVZ-Mineralisierungstyp, einschließlich des Pegmatit-Wirtsgesteins, sehr vertraut. Das Projekt verlangt handwerklichen Bergbau, und ein interner Bericht, der auf freigelegter Mineralisierung in handwerklichen Gruben basiert, der für Liberty erstellt wurde, weist auf ein Potenzial von bis zu 25.200 enthaltenen Tonnen Zinn mit einem Gehalt von 5 %* hin. Diese befindet sich auf einer kleinen Fläche von 24.000 m2, die 20 Gruben im südlichen Teil des Projekts neben dem derzeit aktiven groß angelegten handwerklichen Bergbau enthält. In diesem Bereich scheint es ein hervorragendes Potenzial für eine weitere Expansion zu geben. Diese oberflächennahe Mineralisierung eignet sich möglicherweise sehr gut für einen mechanisierten Bergbau in kleinem Maßstab. Ein Teil des Due-Diligence-Prozesses wird darin bestehen, kleine Bergbauaktivitäten gleichzeitig mit eher regionalen Explorationsaktivitäten für Lithium, Zinn und Tantal zu evaluieren und zu planen. Der letzte Spotpreis für Zinn lag bei 43.000 USD pro Tonne.

* Das Unternehmen hat die obigen Schätzungen aus einem internen Bericht erhalten, der für Liberty von einer Partei erstellt wurde, die Interesse an dem Projekt zeigt. Dieser Bericht enthielt die obigen Schätzungen von Tonnen und Gehalten. Das Unternehmen ist der Meinung, dass die Schätzungen zuverlässig und relevant sind, jedoch hat das Unternehmen zu diesem Zeitpunkt die Due-Diligence-Prüfung der Schätzungen noch nicht abgeschlossen. Zusätzliche empfohlene Arbeiten für das Unternehmen bestehen darin, alle verfügbaren Daten detaillierter zu überprüfen, Probendaten zu reproduzieren und verfügbares Probenmaterial erneut zu analysieren. Nach Ansicht der qualifizierten Person besteht ein potenziell erhebliches Risiko im Zusammenhang mit dem Fehlen unterstützender Daten, und das Unternehmen sollte Ressourcen für eine diesbezügliche Überprüfung bereitstellen. Die qualifizierte Person hält das Risiko für akzeptabel, warnt Investoren jedoch davor, sich auf diese nicht konformen historischen Daten nur als Indikator für das zukünftige Potenzial des Manono-Projekts zu verlassen, bis weitere Überprüfungen abgeschlossen sind.

African Energy Metals hat eine Abtretungsvereinbarung mit Whiskey Cobalt Mining SASU (WCM) abgeschlossen, gemäß der WCM zugestimmt hat, 100 % der Beteiligung von WCM an einer exklusiven Optionsvereinbarung mit Liberty Mining and Investments Sarl (Liberty) an African Energy Metals abzutreten, um ein 50/50-Joint Venture mit Liberty zu gründen. Die Vereinbarung ist als verbindliche Absichtserklärung strukturiert, die während des 60-tägigen Due-Diligence-Zeitraums in eine endgültige Vereinbarung umgewandelt wird. Die Anteilseigner von WCM sind mit dem Unternehmen auf rein geschäftlicher Basis verbunden. Als Gegenleistung für die Abtretung wird African Energy Metals nachgewiesene frühere Ausgaben erstatten, bestimmte finanzielle Verpflichtungen übernehmen und 2.500.000 Stammaktien von African Energy Metals gemäß den Anweisungen von WCM ausgeben. Weitere 2.500.000 Stammaktien von African Energy Metals werden treuhänderisch hinterlegt und erst freigegeben, wenn positive Lithiumergebnisse aus vorläufigen Tests während der Due-Diligence-Phase vorliegen. Eine kleine Lizenzgebühr von 5 % auf die Nettoeinnahmen aus jeder kleinen Zinnproduktion wird an WCM gezahlt und ist auch an ähnliche Treuhandbestimmungen gebunden und auf 500.000 USD begrenzt. Das Unternehmen zahlt gemäß den TSXV-Richtlinien eine Vermittlungsprovision in Form von Stammaktien an unabhängige Parteien. Der Abschluss der Transaktion unterliegt dem Abschluss einer zufriedenstellenden Due-Diligence-Prüfung durch African Energy Metals, anderen branchenüblichen Bedingungen und behördlichen Genehmigungen, einschließlich der Toronto Stock Venture Exchange.

Qualifizierte/kompetente Person - National Instrument 43-101 und JORC-Code

Die geologischen Informationen in dieser Ankündigung wurden von Herrn Shu Zhan überprüft, Mitglied und registrierter professioneller Geowissenschaftler des Australian Institute of Geoscientists (AIG) und eine kompetente Person (wie im JORC-Code, Ausgabe 2012, definiert), die praktizierendes Mitglied der Association of Professional Geologists of Ontario (eine anerkannte Berufsorganisation im Sinne der Kotierungsregeln der Australian Securities Exchange) ist. Herr Zhan ist auch die qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, die den Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt hat. Herr Zhan ist ein Direktor von African Energy Metals. Er verfügt über ausreichende Erfahrung, die für die Art der Mineralisierung, die Art der betrachteten Lagerstätte und die durchgeführten Aktivitäten maßgeblich ist, um sich als kompetente Person im Sinne des JORC-Codes und des National Instrument 43-101 zu qualifizieren.

Stephen Barley, Executive Chairman, erklärte: "Das Manono-Projekt hat ein großes Potenzial für die Erweiterung der Zinn- und Tantallagerstätte und hohe Aussichten für Lithium. Das Vorhandensein von handwerklichen Bergleuten ist typischerweise ein Hinweis auf eine leicht zu gewinnende hochgradige Mineralisierung. Die Manono-Region entwickelt sich zu einem großem Abbaugebiet für Zinn, Tantal und Lithium. Die Strategie von African Energy Metals besteht weiterhin darin, Beteiligungen in Gebieten mit hohem Potenzial für Energiemetalle zu erwerben und Ressourcen von erheblichem wirtschaftlichem Interesse zu erkunden und zu definieren."

Über African Energy Metals

African Energy Metals ist ein Rohstoffunternehmen, das sich auf den Erwerb, die Exploration, die Erschließung und den Betrieb von Kupfer-, Kobalt- und Lithium-Energiemetallprojekten in der DR Kongo konzentriert. Das Unternehmen führt ein Programm für Emissionsgutschriften ein, das den Bergbaubetrieb ergänzt. Das Programm für Emissionsgutschriften wird wichtige ESG-Anforderungen erfüllen und eine Gelegenheit für eine wichtige frühe und langfristige Einnahmequelle bieten. African Energy Metals hat die Absicht, im Rahmen der normalen Geschäftstätigkeit Anteile an weiteren Konzessionen zu erwerben oder Konzessionen aufzugeben. African Energy Metals verfügt über ein erfahrenes Managementteam in der DR Kongo.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Stephen Barley, Executive Chairman

Telefon: (604-834-2968)

Email: info@africanenergymetals.com

Website: www.africanenergymetals.com

Hinweis für Leser

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (entsprechend der Definition in Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der anwendbaren Wertpapiergesetze. Obwohl das Unternehmen angesichts der Erfahrung seiner leitenden Angestellten und Direktoren, der aktuellen Bedingungen und erwarteten zukünftigen Entwicklungen sowie anderer Faktoren, die als angemessen erachtet wurden, der Ansicht ist, dass die in diesen zukunftsgerichteten Informationen wiedergegebenen Erwartungen angemessen sind, sollte ihnen kein unangemessenes Vertrauen entgegengebracht werden, da das Unternehmen nicht garantieren kann, dass sie sich als richtig erweisen werden. Die in dieser Erklärung enthaltenen Ressourcenschätzungen basieren auf den besten verfügbaren Informationen, sind jedoch nicht konform und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den aktuellen Schätzungen abweichen. Es gibt keine Zusicherung, dass das Unternehmen innerhalb der in dieser Erklärung angegebenen Fristen eine positive Due-Diligence-Prüfung abschließen oder endgültige Vereinbarungen treffen wird. Die Aussagen in dieser Pressemitteilung gelten zum Datum dieser Pressemitteilung. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, Analysen, Erwartungen oder Aussagen Dritter in Bezug auf das Unternehmen, seine Wertpapiere oder seine Finanz- oder Betriebsergebnisse zu kommentieren.

