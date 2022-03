Der Dow Jones hielt sich gestern lange Zeit im Plus. Am Ende des Tages drehte er dann aber doch ins Minus und gab 0,3 Prozent ab. Deutliche Verluste verzeichnete mal wieder der Nasdaq. Hier ging es um 1,6 Prozent abwärts. Bei den Einzelthemen geht es heute um EUR/USD, Gold, Bitcoin, The Mosaic Company, CF Industries, Amazon, Alphabet und Intuitive Surgical. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Viola Grebe, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt.