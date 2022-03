Sony hat den neuen Playstation-Blockbuster "Gran Turismo 7" klammheimlich in Russland vom Markt genommen. Das Spiel ist über den Playstation-Store dort nicht erhältlich. Auch Sony zieht Konsequenzen aus Russlands Überfall auf die Ukraine: Das Rennspiel "Gran Turismo 7" ist nicht im russischen Playstation-Store verfügbar. Kein "Gran Turismo 7" für russische Gamer:innen Fans der "Gran Turismo"-Reihe hatten das Spiel, das am heutigen 4. März 2022 auf den Markt gekommen ist, mit Vorfreude erwartet - nur der russische Playstation-Store gibt an, ein ...

