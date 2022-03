Berlin/München (ots) -Der Ukraine-Konflikt bedroht das Leben von 7,5 Millionen Kindern und hat schon mehr als eine Million Menschen, darunter 400.000 Kinder, dazu gezwungen, aus ihrer Heimat zu flüchten. Um ein Zeichen für die notleidenden Kinder und Familien zu setzen und sie mit einer Spende zu unterstützen, geben die Violinistin Anne-Sophie Mutter, die Münchner Philharmoniker, das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks und das Bayerische Staatsorchester am 8. März um 20 Uhr zugunsten der Kinderrechtsorganisation Save the Children ein gemeinsames Benefizkonzert in der Isarphilharmonie."Jeder kann und muss jetzt helfen. Worte alleine genügen nicht", sagt Anne-Sophie Mutter, die Save the Children seit mehr als zwei Jahrzehnten unterstützt und sich besonders für Kinder in Kriegen und Konflikten einsetzt. "Dies ist eine furchtbare humanitäre Katastrophe. Wir müssen mit den Menschen in der Ukraine zusammenstehen. Ich bitte Sie aus tiefstem Herzen um Ihre Spende an Save the Children, damit möglichst vielen Kindern in der Ukraine und den Nachbarländern geholfen werden kann."Für Anne-Sophie Mutter ist Musik ein "Bindeglied unserer Gesellschaft" - am Dienstagabend werden die Solistin und die bedeutendsten Orchester Münchens unter der Leitung von Lahav Shani die Gäste mit der 5. Symphonie und dem Violinkonzert von Ludwig van Beethoven zusammenbringen, um gemeinsam Hoffnung für die Kinder aus der Ukraine zu spenden. Die beteiligten Künstler*innen verzichten auf ihre Honorare und alle Ticket- und Konzerterlöse kommen Save the Children zugute."Wir sind sehr dankbar für die langjährige Unterstützung von Anne-Sophie Mutter und das Engagement aller Beteiligten für die Kinder und Familien in der Ukraine", sagt Florian Westphal, Geschäftsführer von Save the Children. "Jeder Krieg ist ein Krieg gegen Kinder, mahnte bereits die Gründerin von Save the Children, Eglantyne Jebb, vor über 100 Jahren. Die Kämpfe müssen sofort eingestellt und eine friedliche Lösung gefunden werden - zum Schutz der Kinder, ihrer Familien und aller Menschen in der Ukraine."Save the Children ist seit 2014 in der Ukraine tätig und leistet wichtige humanitäre Hilfe für Kinder und ihre Familien. Jeden Tag sind mehr Mädchen und Jungen gezwungen, ihr Zuhause, ihre Gemeinde, ihre Familien und Freunde in bitterer Kälte und unter Beschuss zu verlassen, und sich ins Ungewisse aufzumachen. Mindestens 7,5 Millionen Kinder in der Ukraine sind in großer Gefahr, verletzt, vertrieben oder sogar getötet zu werden. Die Kinderrechtsorganisation ist aktiv dabei, ihre Hilfe in der Ukraine und den Nachbarländern auszuweiten, sodass betroffene Kinder und ihre Familien jede Unterstützung erhalten, die sie brauchen, um diese Krise zu überleben und zu überstehen. Save the Children stellt unter anderem Nahrungsmittel, Kleidung, Gesundheitsversorgung, Unterkünfte sowie Bildungs- und Sozialhilfeleistungen zur Verfügung."Ich bin sehr dankbar über die Initiative und diese starke Geste der drei Orchester", sagt Oberbürgermeister Dieter Reiter, der zusammen mit Florian Westphal vor Konzertbeginn eine Rede zu diesem wichtigen Anlass halten wird. "München zeigt sich solidarisch mit seiner Partnerstadt Kiew und mit allen Menschen in der Ukraine, die unvorstellbares Leid erfahren. Jetzt ist unsere konkrete Unterstützung gefragt."Das Konzert aus der Isarphilharmonie wird live im Radio auf BR-KLASSIK und zeitversetzt am Samstag, 12. März um 20:15 Uhr auf BR-KLASSIK CONCERT (https://www.br-klassik.de/concert/index.html) übertragen. Fernsehübertragungen erfolgen am Samstag, 12. März, 20:15 Uhr auf 3sat und am Sonntag, 13. März, gegen 9:45 Uhr im BR Fernsehen. Karten sind auf der Website der Münchner Philharmoniker erhältlich.Unterstützen Sie Kinder in der Ukraine mit Ihrer Spende:Spendenkonto Save The ChildrenBank für SozialwirtschaftIBAN: DE92100205000003292912BIC: BFSWDE33BERStichwort "München für Ukraine"Spendenlink: savethechildren.de/spenden/ukraine-asm/Über Save the Children: Im Nachkriegsjahr 1919 gründete die britische Sozialreformerin Eglantyne Jebb Save the Children, um Kinder in Deutschland und Österreich vor dem Hungertod zu retten. Heute ist die inzwischen größte unabhängige Kinderrechtsorganisation der Welt in rund 120 Ländern tätig. Save the Children setzt sich ein für Kinder in Kriegen, Konflikten und Katastrophen. Für eine Welt, die die Rechte der Kinder achtet. Eine Welt, in der alle Kinder gesund und sicher leben und frei und selbstbestimmt aufwachsen und lernen können - seit über 100 Jahren.Pressekontakt:Save the Children Deutschland e.V.Pressestelle - Marie-Sophie SchwarzerTel.: +49 (0)30 - 27 59 59 79 - 226Mail: marie.schwarzer@savethechildren.deOriginal-Content von: Save the Children Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/106106/5162905