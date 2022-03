Indexentscheidung holt Daimler Truck und Hannover Rück in den DAX

Werbung



Die deutschen Indizes werden zum 21. März neu zusammengesetzt. Außerdem: In der heutigen Ausgabe des Daily Trading Newsletters analysiert unser technischer Analyst Jörg Scherer die aktuellen Geschehnisse im DAX© und wirft einen Blick auf die Bedeutung des Volatilitätsindex VDAX-NEW©.



Im Rahmen ihrer quartalsmäßigen Überprüfung hat die Deutsche Börse am Donnerstagabend die neue Indexzusammensetzung in Bezug auf die deutsche Börsenliga bekanntgegeben. Ab dem 21.03.2022 müssen Siemens Energy und Beiersdorf dem Fahrzeughersteller Daimler Truck und dem weltweit drittgrößten Rückversicherer Hannover Rück im DAX©-Index Platz machen. Im MDAX© trifft der Abstieg den Automobilzulieferer Hella, den Online-Gebrauchtwarenhersteller Auto1 Group und den Medizinsoftwareanbieter Compugroup Medical. Dafür dürfen sich Sixt SE, die RTL Group und Siltronic über einen Aufstieg in den MDAX© freuen. Fonds auf die deutschen Indizes müssen nun die Aufsteiger kaufen und die Absteiger verkaufen um die Indizes adäquat abzubilden.





Aktuell sorgen geo- und geldpolitische Unsicherheiten für hohe Volatilitätsausschläge an den Börsen. In solchen Marktphasen ist es für Anlegerinnen und Anleger oft besonders wichtig getreu dem Spruch "Man fürchtet nicht, wenn man versteht" zu handeln. Insbesondere bei starken Kursschwankungen hinterfragen viele Börsianerinnen und Börsianer die eigene Anlagestrategie. Welche Rolle dabei die Volatilität spielt und welche potenziellen Renditen sich anhand eines hohen Wertes beim "Angstbarometer" VDAX-NEW© realisieren lassen beleuchtet Jörg Scherer, technischer Analyst der HSBC, in der heutigen Ausgabe des Daily Trading-Newsletters.

Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC





Hier geht's zur Homepage von HSBC





Interesse an einer täglichen Zustellung unseres Newsletters?