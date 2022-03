Fury Gold Mines gab bekannt, dass die Dolly Varden-Aktionäre mit überwältigender Mehrheit (98,8%) dem bereits gemeldeten Erwerb von Furys Gold-Silber-Projekt Homestake Ridge im Wert von 50 Millionen Dollar zugestimmt haben, Sibanye-Stillwater konnte einen neuen Tarifvertrag mit der United Steel Workers International Union für die East Boulder Mine in Montana in den Vereinigten Staaten ratifizieren, Denarius Metals meldete zusätzliche Bohrergebnisse aus dem laufenden Bohrprogramm des polymetallischen Projekts Lomero-Poyatos in Spanien, und Caledonia Mining konnte sich einen Absicherungsvertrag zum Nulltarif sichern, um etwa 25 % der für 2022 geplanten Goldproduktion abzusichern.