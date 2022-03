DJ Baerbock: Russland muss Bombardierung der Zivilbevölkerung beenden

Von Andrea Thomas

BRÜSSEL/BERLIN (Dow Jones)--Außenministerin Annalena Baerbock hat Russlands Präsidenten Wladimir Putin aufgerufen, die Bombardierung der ukrainischen Zivilbevölkerung zu beenden. Der Westen werde nun daran arbeiten, mögliche Schlupflöcher bei den bereits gegen Russland verhängten Sanktionen zu schließen. Angesichts der europäischen Abhängigkeit von russischen Energieträgern zeigte sich Baerbock skeptisch zu Forderungen nach einem Importverbot von russischem Erdgas. Sanktionen müsse man auch durchalten können, so Baerbock.

Der Westen habe bereits drei Sanktionspakete gegen Russland aufgrund dessen Angriffskriegs in der Ukraine verhängt. "Wir zielen mit diesen Sanktionen auf das Machtzentrum Putins. Wir sehen auch in der russischen Gesellschaft, dass viele sagen: 'Das ist nicht unser Krieg, das ist ein falscher Krieg unseres Präsidenten, wir wollen dafür nicht in Haftung genommen werden'", sagte Baerbock vor dem Sondertreffen der EU-Außenminister in Brüssel. "Jetzt geht es darum, dass alle Sanktionsmaßnahmen auch wirken." Man müsse Lücken schließen, damit Finanzflüsse nicht auf anderen Kanälen nach Russland gelangen könnten.

Diese Sanktionen müssten auf Dauer helfen und vor allen Dingen auf Dauer halten. "Das bedeutet, weitere Maßnahmen zu diskutieren, die wir nicht durchhalten können, das wäre mehr als kontraproduktiv", so Baerbock mit Blick auf ein mögliches Verbot von Erdgasimporten.

Sie warf Putin vor, dass er den Krieg mit der Ukraine mit allem, was er hatte, habe "erzwingen" wollen.

"Wir sind in einer hoch kritischen Situation", so Baerbock. "Wir sehen einen russischen Präsidenten, der unberechenbar ist."

Man müsse alles dafür tun, dass es nicht zu einer weiteren Eskalation des Konflikts komme.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/jhe

(END) Dow Jones Newswires

March 04, 2022 10:25 ET (15:25 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.