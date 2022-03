Seit knapp einer Woche wird in Deutschland der neue Novavax-Impfstoff verimpft. Die Kampagne mit dem Impfstoff des US-Pharmakonzerns mag nicht so recht Fahrt aufnehmen. Unsere Einschätzung zur Aktie. Der neue Novavax-Impfstoff wird bislang kaum genutzt. Seit knapp einer Woche wird in Deutschland der neue Impfstoff verimpft. Zuletzt zählte das Robert Koch-Institut (RKI) rund 13.200 Dosen des Impfstoffs Nuvaxoxid des US-Herstellers, die als Erstimpfung ...

