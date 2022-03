DJ MFE will Prosiebensat1-Beteiligung auf über 25 Prozent erhöhen

Von Cristina Roca

NEW YORK (Dow Jones)--Die MFE-MediaForEurope NV hat beim Bundeskartellamt den Antrag gestellt, mit ihrer Beteiligung an der Prosiebensat.1 Media SE die Schwelle von 25 Prozent zu überschreiten. Das teilte MFE mit. Der europäische Fernsehsender, früher bekannt als Mediaset, wird vom ehemaligen italienischen Premierminister Silvio Berlusconi kontrolliert. Laut Factset hält er einen Anteil von 23,90 Prozent an Prosiebensat.1 und ist damit der größte Aktionär.

Berlusconi hatte Ende letzten Jahres gesagt, dass MFE zusammen mit zwei anderen von ihm geleiteten Unternehmen mehr als 15 Prozent der Stimmrechte am deutschen Medienunternehmen Prosiebensat.1 hält. Damals sagte er, dass die Unternehmen beabsichtigten, weitere Stimmrechte zu erwerben, dass er aber derzeit nicht beabsichtige, Mitglieder des Vorstands des deutschen Unternehmens zu ernennen oder zu entfernen.

