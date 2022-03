DJ Deutsche Bank legt aktuellen CO2-Fußabdruck offen

Von Maitane Sardon

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Bank AG hat Daten zum CO2-Fußabdruck ihres Kreditportfolios veröffentlicht, bevor sie im Laufe des Jahres Dekarbonisierungsziele ankündigt. Der deutsche Kreditgeber teilte mit, dass sich sein finanzierter Kohlenstoff-Fußabdruck auf einige wenige Sektoren und Unternehmen konzentriert, wobei Öl und Gas, Versorgungsunternehmen, Stahl sowie Metalle und Bergbau für fast 70 Prozent der finanzierten Scope-1- und -2-Emissionen verantwortlich sind.

In der Klimaberichterstattung beziehen sich die Scope-1- und Scope-2-Emissionen auf die Vermögenswerte der Unternehmen und die Energie, die sie für ihren Betrieb kaufen. Die Bank, die sich verpflichtet hat, ihre Netto-Kohlenstoffemissionen bis 2050 auf Null zu reduzieren, gab an, dass die Emissionen ihres Industriekreditbuchs, die mit dem Betrieb der Unternehmen und der von ihnen bezogenen Energie verbunden sind, 30,8 Millionen Tonnen Kohlendioxid pro Jahr entsprechen.

"Diese Offenlegung ist ein wichtiger Schritt auf unserem Weg zu einer Netto-Null-Emission", sagte der Vorstandsvorsitzende Christian Sewing. Sewing sagte, das Unternehmen arbeite daran, die Kohlenstoffintensität in seine Berichterstattung, seine Unternehmensführung und seine Risikomanagementprozesse einzubinden. Die Deutsche Bank erklärte, dass sie die Automobilindustrie in ihre Analyse einbeziehen musste, um spezifische Kohlenstoffziele festzulegen, da der Sektor ein hohes Maß an Emissionen in der Lieferkette, auch bekannt als Scope 3, aufweist. Die Bank fügte hinzu, dass sie plant, bis Ende 2022 Ziele für 2030 und 2050 für ihre kohlenstoffintensiven Portfolios festzulegen.

