London, 4. März 2022 (ots/PRNewswire) -Die innovative Start-up-Marke HindSight freut sich, die Markteinführung der V2-Versionen ihrer bahnbrechenden Rückspiegel-Sonnenbrille für Radfahrende bekannt zu geben. Die beiden neuen Designs, die diese Woche auf Kickstarter vorgestellt werden, verwenden eine verbesserte proprietäre Rückspiegel-Technologie und bieten eine völlig neue Ästhetik für verbesserten Stil, Funktionalität und Passform. Die neuen Artemis- und Morpheus-Modelle sind aus Azetat gefertigt, das für eine hohe Festigkeit und ein geringes Gewicht sorgt. Die Rahmen sind in den Farben Schwarz, Clear und Tortoiseshell erhältlich, die Gläser in Rot, Blau und Schwarz.Hindsight wurde von dem olympischen Radsportler Callum Skinner mitbegründet und brachte sein erstes Design im Jahr 2020 auf Kickstarter auf den Markt, wo es über 100.000 £ einsammelte und das Produkt erfolgreich auf den Markt brachte.Der ehemalige Radprofi und Guinness-Weltrekordhalter Mark Beaumont sagt über die neuen V2s: "Wenn ich in der Stadt unterwegs bin, machen die verspiegelten Seitenteile einen gewaltigen Unterschied in Bezug auf meine Sicherheit - ich kann einfach zur Seite schauen, durch die Brille sehen und sicher weiterfahren, während ich genau weiß, was hinter mir ist."Nachdem er einmal zu oft fast vom überholenden Verkehr überfahren worden war, war die Idee geboren. "Ich dachte, wenn alle anderen Verkehrsteilnehmer, vom Auto bis zum Bus, Rückspiegel haben, warum dann nicht auch die Radfahrer? Warum gibt es in einer Welt, in der es so wichtig ist, dass Autos per Gesetz mit Spiegeln ausgestattet sein müssen, für Radfahrer, die schwächsten Verkehrsteilnehmer ohne den Luxus von Sicherheitsgurten oder Airbags, keine guten Möglichkeiten, nach hinten zu sehen? Deshalb haben wir die HindSight-Brille entwickelt. Wir haben einen Rückspiegel in unsere patentierten Gläser integriert. Dies ermöglicht es, mit einem Blick auf den äußeren Rand der Linse hinter sich zu schauen und schnell und sicher zu überprüfen, ob Fahrzeuge zum Überholen kommen. Der Kopf kann nach vorne gerichtet bleiben und man kann in Sekundenbruchteilen erkennen, ob es sicher ist, die Spur zu wechseln", erläutert Alex Macdonald, CEO von HindSight.Die HindSight-Brille wurde zusammen mit dem Olympiasieger Callum Skinner entwickelt, ist aber für alle geeignet - von Menschen, die mit dem Rad zur Arbeit oder in ihrer Freizeit fahren bis hin zu Radrennfahrern."HindSight ist für alle wichtig und unentbehrlich, so wie es auch das Radfahren sein sollte. Mit einer HindSight-Brille nehmen Sie mehr Informationen über Ihre Umgebung wahr. Sie wissen, was passiert, Sie können Entscheidungen treffen, die auf dieser Umgebung basieren", sagt Callum Skinner, Olympiasieger im Velodrom und Mitgründer von HindSight."Angesichts der zunehmenden Verbreitung von E-Scootern sind unsere Brillen ideal für alle, die die Straße mit anderen Fahrzeugen teilen. Einer der größten Faktoren, der Menschen vom Radfahren abhalten, ist die Sorge um ihre eigene Sicherheit und speziell die Sorge um den Verkehr. Unsere Brille hilft, diese Sorge deutlich zu reduzieren.In der Lage zu sein, schnell und sicher zu sehen, was hinter Ihnen ist, oder überholt, ist viel sicherer als Ihren Hals zu verdrehen. Indem wir den toten Winkel erheblich reduzieren, können wir die Sicherheit der Radfahrenden verbessern und dazu beitragen, die Anzahl der Unfälle zu reduzieren. Wir möchten, dass sich die Menschen beim Radfahren so sicher wie möglich fühlen. Deshalb ist es wichtig, gesehen zu werden, aber auch zu sehen, und zwar richtig zu sehen", sagt HindSight CEO Alex Macdonald.Zur Unterstützung von HindSight auf Kickstarter besuchen Sie den folgenden Link für einen speziellen Launch-Preis.Kickstarter-Kampagne (https://www.kickstarter.com/projects/alexandermacdonald/hindsight-2-rear-view-cycling-glasses?ref=4xfuw0)www.hindsight.storeHinweise an die Redaktion- HindSight wurde von Alexander Macdonald in Zusammenarbeit mit dem Olympiasieger im Radfahren Callum Skinner gegründet.- Die HindSight-Brille verwendet ein patentiertes Technologieglas und einen hochwertigen Acetatrahmen für einen optimalen Blickwinkel und ein optimales Benutzererlebnis- HindSight-Brillen gibt es online zu kaufen auf www.hindsight.storeFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1759394/HindSight.jpgPressekontakt:Um eine HindSight-Brille mit eingebautem Rückspiegel auszuprobieren oder mit Alex Macdonald zu sprechen,kontaktieren Sie bitte Harry@action-group.co.uk,+44(0)20 3879 1440Original-Content von: HindSight, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161853/5163004