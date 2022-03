Shenzhen, China, 4. März 2022 (ots/PRNewswire) -CEO von HONOR erläutert seine Pläne, sich auf die Bereitstellung neuer Innovationen und Nutzererlebnisse für Verbraucher in wichtigen globalen Märkten zu konzentrierenAls global tätige und seit 2020 unabhängige Technologiemarke definiert sich HONOR durch ihren Eifer, neue Maßstäbe in der Branche zu setzen und Lösungen zu entwickeln, die mit Problemen auf Seiten der Benutzer aufräumen. Mit dem HONOR Magic V, dem dünnsten Smartphone der Welt mit Innenfaltung[1], kündigte HONOR 2022 einen starken Start an, der die F&E- und Fertigungskapazitäten der Marke unter Beweis stellt. Um die Dynamik aufrechtzuerhalten, stellte HONOR auf dem MWC 2022 eine breite Palette von Produkten vor, darunter die HONOR Magic4-Serie, die HONOR Watch GS 3 und die HONOR Earbuds 3 Pro, die als weiterer Beweis für das Engagement des Unternehmens dienen, mehr Verbrauchern auf der ganzen Welt Zugang zu Innovationen zu bieten. In seinen jüngsten Interviews machte George Zhao, CEO von HONOR Device Co., Ltd., sein Vertrauen in die Leistung des Unternehmens deutlich. Er erwarte eine Verdoppelung des jährlichen weltweiten Verkaufsvolumens im Jahr 2022.[1] Wie bei der Markteinführung des HONOR Magic V.Zhao schrieb den anhaltenden Erfolg von HONOR der "HONOR Can Do"-Haltung zu, die von den Mitarbeitern und den führenden Innovationen des Unternehmens verkörpert wird. Die Hartnäckigkeit und Beharrlichkeit der Mitarbeiter ermutige sie, kontinuierlich nach Exzellenz zu streben und die Grenzen nach hinten zu verschieben, so Zhao. Auf der anderen Seite könne HONOR durch die eigenen Fertigungsprozesse die hohe Qualität seiner Produkte gewährleisten und verfüge über die notwendige Agilität, um mit der Innovation Schritt zu halten.Laut einem Bericht von Counterpoint Research aus dem vergangenen Monat war Honor ab dem 4. Quartal 2021 der zweitgrößte Smartphone-Hersteller auf dem chinesischen Markt. "Wir befinden uns in einer unglaublichen Wachstumsphase, und die neuen Produkte, die wir gerade auf dem MWC 2022 angekündigt haben, werden die Marke weiter voranbringen, um ein breiteres Publikum zu erreichen", erklärte Zhao."Heute haben wir mehr Raum, um unsere eigene Strategie zu entwickeln und eine wahrhaft globale Marke zu werden", so Zhao weiter. Um vor dem Hintergrund branchenweiter Herausforderungen wie dem globalen Chip-Mangel ein kontinuierliches Wachstum aufrechtzuerhalten, wird sich HONOR auf wichtige internationale Märkte konzentrieren, auf denen wir bereits eine starke Basis mit einer soliden Fangemeinde und großer Markenbekanntheit aufgebaut haben. Derzeit arbeitet HONOR mit über 200 großen Fluggesellschaften und Vertriebspartnern zusammen, davon 98 in Europa, unter anderem Vodafone, Orange, Telefonica, H3G, Bouygues und SFR. Dank dieser Partnerschaften vertreibt HONOR seine Produkte auf der ganzen Welt. Neben dem Angebot des HONOR 50-Modells für Kunden in 49 Ländern plant HONOR, in diesem Jahr weitere HONOR-Produkte auf dem Rest der Welt auf den Markt zu bringen, darunter die HONOR Magic-Serie, die HONOR N-Serie und die HONOR X-Serie.Innovation steht bei HONOR im Mittelpunkt. Unter den derzeit mehr als 11.000 Mitarbeitern bei HONOR gehören mehr als 55 % dem F&E-Personal an, was zum weiteren technologischen Wachstum des Unternehmens beiträgt. Zu diesem Zweck betreibt HONOR auch sechs F&E-Zentren, darunter eines in Frankreich und eines in Japan, sowie über 100 Innovationslabore. 