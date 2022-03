PARIS/ABU DHABI (dpa-AFX) - Die Vereinigten Arabischen Emirate sind auf einer Liste mit Ländern gelandet, die nicht genug gegen Geldwäsche unternehmen. Dies teilte die internationale Arbeitsgruppe gegen Geldwäsche, die sogenannte Financial Action Task Force (FATF) mit Sitz in Paris, am Freitagabend mit. Bereits zu Beginn des Jahres hatten Medien darüber berichtet, dass die Emirate auf die sogenannte graue Liste gesetzt werden könnten. Laut FATF gibt es nun einen gemeinsamen Aktionsplan für den Golfstaat im Kampf gegen Geldwäsche.

Die FATF gilt als wichtigstes internationales Gremium zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Der Beobachtungsstatus eines Staates hat unter anderem Einfluss auf die Kreditvergabe auf den Finanzmärkten./arb/DP/he