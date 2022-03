Freiburg (ots) -



Der Vorfall zeigt, wie schnell der russische Angriffskrieg in der Ukraine weiter eskalieren könnte. Ein beschädigter Atomreaktor wäre eine Bedrohung für ganz Europa. Ob daraus eine Situation entstehen könnte, in der die Nato in den Konflikt eingreift, wie CDU-Chef Friedrich Merz glaubt, ist eine andere Frage. Die Nato hat sich festgelegt, der Ukraine nicht durch direktes Eingreifen zu helfen. Grund ist die Angst vor einem Nuklearkrieg mit Russland. Die würde nach einem (absichtlich oder versehentlich) herbeigebombten Atom-Gau nicht kleiner. Und tun könnte die Nato ohnehin nichts, falls dann eine nukleare Wolke nach Westen treibt. (...) Wahrscheinlich eskaliert dieser Krieg anders: mehr Bomben auf ukrainische Städte, mehr Opfer unter Zivilisten, mehr Flüchtlinge. (...) Putins Eroberungswahn richtet sich vor allem gegen die Ukrainer. Ihnen sollte unsere Hauptsorge gelten. http://www.mehr.bz/khs64j



Pressekontakt:



Badische Zeitung

Schlussredaktion Badische Zeitung

Telefon: 0761/496-0

kontakt.redaktion@badische-zeitung.de

http://www.badische-zeitung.de



Original-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59333/5163035

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de