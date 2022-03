DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 13.110 Punkte

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Krieg in der Ukraine hat die Kurse am Freitag im nachbörslichen Handel weiter gebremst. Anders als an der Wall Street, wo sich die Indizes von ihren Tagestiefs deutlich erholten, verharrten die deutschen Aktien mehr oder weniger auf dem niedrigeren Niveau.

Hamburger Hafen (HHLA), die im regulären Handel um 21 Prozent eingebrochen waren, stabilisierten sich am Abend etwas und wurden gut 2 Prozent höher getaxt. Das Unternehmen, das auch das größte Terminal in der ukrainischen Hafenstadt Odessa betreibt, hatte mitgeteilt, dass die von der EU gegen Russland verhängten Sanktionen nur in geringem Maße Einfluss auf seine wirtschaftliche Entwicklung hätten.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 13.110 13.095 +0,1% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

March 04, 2022

