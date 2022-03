Toronto, 4. März 2022 - Scryb Inc. ("Scryb" oder das "Unternehmen") (CSE: SCYB, OTCQB: SCYRF, FWB: EIY), freut sich, ein Update zu den kommerziellen Aktivitäten seiner 100%igen Tochtergesellschaft Cybeats Technologies ("Cybeats"), einschließlich der neuen Pilotprogramme in der Luft- und Raumfahrt-, Kryptowährungs- und IoT-Geräteindustrie, sowohl für seine SBOM Studio- als auch für IoT-Sicherheitsprodukte, zu geben.

Scryb hat seine Cybeats-Cybersicherheitsprodukte Ende 2021 kommerziell auf den Markt gebracht, und das Unternehmen konzentriert sich weiterhin darauf, seine engagierten Handelsteams, den Kundenerfolg und das technische Verkaufspersonal zu stärken, um die Marktnachfrage zu unterstützen.

"Die Nachfrage nach Lösungen wie Cybeats wächst exponentiell, und wir sind sehr ermutigt durch das organische Interesse und das positive Feedback, das uns von Anfang an entgegenschlug", sagte Yoav Raiter, CEO. "Dieses Engagement sowie die jüngsten Aufnahmen von Branchenführern in unser Team haben unseren Ansatz bestätigt, und wir freuen uns, die kommerziellen Aktivitäten nach einem spannenden Start ins neue Jahr weiter auszubauen."

Testbereitstellungen

Das Unternehmen freut sich, über Testbereitstellungen für seine SBOM Studio-Produktsuite berichten zu können, zu der ein großes multinationales Unternehmen und eine Kryptowährungsbörse gehören. Das multinationale Unternehmen ist ein Luft- und Raumfahrtunternehmen, das Luft- und Verteidigungstechnologien weltweit vertreibt. Eine Cybeats-Testbereitstellung wurde auch mit einer bekannten Kryptowährungsbörse mit Sitz in den USA begonnen. Die Börse will die Sicherheit ihrer Software-Lieferkette erhöhen und da sie auf Blockchain basiert, werden fortlaufende Upgrades ihrer kryptografischen Sicherheitsvorkehrungen und Sicherheit erforderlich sein.

Darüber hinaus begann das Unternehmen vor Kurzem mit einem Pilotprojekt für seine IoT-Sicherheitsprodukte mit einem multinationalen Unternehmen für IoT-Zubehör, das seine vernetzten IoT-Produkte sichern will.

Größeres Team und Cybersicherheits-Berater

Das Cybeats-Team ist auf fast dreißig Mitglieder angewachsen und verfügt nun über mehrere erfahrene Software-Sicherheitsexperten aus den Bereichen Engineering, Produkt, Vertrieb, Partnerschaften und Marketing, um die Weiterentwicklung kommerzieller Aktivitäten zu unterstützen. Darüber hinaus hat das Unternehmen mehrere Experten der Cybersicherheitsbranche verpflichtet, um wichtige Aspekte der Geschäftsstrategie zu unterstützen. Zuletzt ernannte das Unternehmen Herrn Nicolas Chaillan, den früheren Chief Architect für Cyber.gov des Department of Homeland Security (DHS) und Chief Software Officer der U.S. Air Force und Space Force, zum Sonderberater.[i]

APMA und Project Arrow

Die laufende Zusammenarbeit mit der kanadischen National Automotive Parts Manufacturers' Association Inc. (APMA) umfasst Gutachter- und Beratungsleistungen im Zusammenhang mit der Softwaresicherheit in der Automobilproduktion. Darüber hinaus stellt Cybeats seine Cybersicherheits-Plattform für Project Arrow bereit, das rein kanadische, emissionsfreie vernetzte Konzeptfahrzeug.

Gartner zeichnet Cybeats aus

Gartner, das Technologie-Forschungs- und Beratungsunternehmen, hat kürzlich zwei Artikel zu kommerziellen SBOM-Anwendungen und der Sicherheit von Medizinprodukten veröffentlicht. Cybeats SBOM Studio wurde als führendes kommerzielles SBOM-Tool und als unternehmensgerechte Lösung für Softwareentwickler und -verbraucher gelobt und genannt. Cybeats wurde auch aufgrund des innovativen Secure-by-Design-Ansatz, der sowohl die IoT-Sicherheitsplattform als auch das SBOM Studio nutzt, als repräsentativer Anbieter im Bereich Medizingerätesicherheit erwähnt.

Anstehendes Live-Webinar - Luftverkehrsinfrastruktur

Am 8. März wird Cybeats das siebte "State of Cybersecurity"-Webinar zum Thema "Software-Transparenz in der Luftverkehrsinfrastruktur" veranstalten. Da Software für die Sicherheit und Zuverlässigkeit der Luftfahrt von entscheidender Bedeutung ist, ist die Notwendigkeit einer ähnlichen Transparenz deutlich geworden. Die Teilnehmer werden diskutieren, wie die Einführung der Software Bills of Materials (SBOM) das gemeinsame Interesse an einer sicheren und zuverlässigen Luftfahrtinfrastruktur unterstützen kann.

Zu den Diskussionsteilnehmern dieses Webinars gehören Tony Cole, Chief Technology Officer bei Attivo Networks Inc., Dr. Chris Wood (Lockheed Martin Fellow) und Michael Yelland (Chief Security Research Officer bei RAVENii). Moderiert wird das Panel von Evgeniy Kharam, VP of Cybersecurity Solution Architecture.

Am Dienstag, den 8. März, um 13:00 Uhr EST (19 Uhr MEZ), können Sie sich das Live-Webinar ansehen unter: https://www.youtube.com/watch?v=p9x_Qj-oIjA

JÜNGSTE NACHRICHTEN: Scryb meldete vor Kurzem die von Nicolas Chaillan, dem früheren Chief Architect für Cyber.gov des U.S. Department of Homeland Security und ehemaligem Chief Software Officer der U.S. Air Force & Space Force, zum Sonderberater des Unternehmens. Die vollständige Meldung finden Sie hier: https://bit.ly/3tpjFND

Über Cybeats

Cybeats liefert intelligente Sicherheitsanwendungen für Software-Lieferketten und IoT-vernetzte Geräte, die Cyber-Bedrohungen autonom in Echtzeit erkennen und eliminieren. Cybeats - Software made certain.

ABONNIEREN: Weitere Informationen und die Möglichkeit, sich in die Mailingliste des Unternehmens einzutragen, finden Sie unter: https://www.scryb.ai

Über Scryb

Scryb ist eine Plattform, die Unternehmen und Technologien mit angewandter Intelligenz, Echtzeitanalysen und umsetzbaren Erkenntnissen unterstützt. Die Plattform bietet bewährte Anpassungsfähigkeit in verschiedenen Märkten, von digitaler Gesundheit und Diagnose bis hin zu Cybersicherheit und Fertigung. Die Cloud-basierte Plattform besteht aus entscheidenden Elementen, darunter Sensortechnologie, IoT, Predictive Analytics und Computer Vision.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter https://www.scryb.ai.

Kontakt:

W. Clark Kent

President

Büro. 647-872-9982

Gebührenfreie Rufnummer: 1-844-247-6633

E-Mail: info@scryb.ai

Bernhard Langer

EU Investor Relations

Büro: +49 (0) 177 774 2314

E-Mail: blanger@scryb.ai

Kontakt: 647-872-9982

Gebührenfreie Telefonnummer/Fax: 1 844-247-6633

E-Mail: info@scryb.ai

65 International Blvd. Suite 202

Etobicoke, ON, M9W 6L9

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Abgesehen von Aussagen zu historischen Tatsachen enthält diese Pressemitteilung bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen erkennt man häufig anhand von Begriffen wie "planen", "erwarten", "prognostizieren", "beabsichtigen", "glauben", "vorhersehen", "schätzen" und an anderen ähnlichen Wörtern oder Aussagen darüber, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten "können" oder "werden". Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden. Dazu zählen unter anderem auch Verzögerungen oder Unsicherheiten bei den behördlichen Genehmigungen, wie z.B. durch die CSE. Zukunftsgerichtete Informationen enthalten typischerweise Unsicherheiten, wie etwa auch Faktoren, auf die das Unternehmen keinen Einfluss hat. Es gibt keine Gewähr dafür, dass die in dieser Pressemeldung beschriebenen Vermarktungspläne für die Technologie tatsächlich zu den hier dargelegten Bedingungen und in dem hier dargelegten zeitlichen Rahmen in Kraft treten werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert. Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Weitere Informationen über Risiken und Unsicherheiten, welche die Finanzergebnisse beeinflussen könnten, sind in den Unterlagen enthalten, die das Unternehmen bei den kanadischen Wertpapierbehörden einreicht und die unter www.sedar.com veröffentlicht werden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

#_ednref1https://scryb.ca/newsblog/2022/3/1/scryb-appoints-nicolas-chaillan-as-special-advisor-former-chief-architect-for-cybergov-in-the-us-department-of-homeland-security-and-former-cso-for-the-us-air-force-amp-space-force

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=64561Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=64561&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA81111V1076Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.CA81111V1076