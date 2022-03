Schon vor der Eskalation in der Ukraine lag der Auftragsbestand von MTU auf Rekordniveau. Die geplanten Milliarden-Investitionen in die Bundeswehr dürften indirekt auch dem Triebwerkhersteller zugutekommen.Peter Kameritsch bleibt optimistisch. Nach einem ordentlichen Geschäftsjahr 2021 sieht der Finanzvorstand von MTU Aero Engines auch in 2022 alle Geschäftsbereiche des Triebwerkherstellers organisch wieder wachsen. Die zivile Instandhaltung dürfte laut Kameritsch die stärkste Aufwärtsbewegung zeigen. ...

