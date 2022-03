In 2 Sätzen Buffett hat die Aktien der Klasse A von Berkshire Hathaway in 57 Jahren zu einem Gesamtgewinn von rund 3.800.000 % geführt. Seit Mitte 2018 ist diese Aktie Kaufempfehlung Nr. 1 des legendären Investors. Wenn es um Erfolg beim Investieren geht, dürfte Berkshire Hathaways (WKN: A0YJQ2) CEO Warren Buffett wohl eine Klasse für sich sein. Auf persönlicher Ebene ist Buffetts Nettovermögen von etwa 10.000 US-Dollar Mitte der 1950er-Jahre auf 114 Mrd. US-Dollar am vergangenen Wochenende angestiegen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...