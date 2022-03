Die Insel Shikoku wurde in der Kategorie "Top 10 Regions" in der Auflistung von Lonely Planet's Best in Travel 2022 auf den sechsten Platz eingestuft. Japans viertgrößte Insel, Shikoku, liegt südwestlich von Japans Hauptinsel Honshu und kann von Tokio aus per Flugzeug in weniger als zwei Stunden erreicht werden. Sie besteht aus vier Präfekturen: Kagawa, Ehime, Kochi und Tokushima. Zusätzlich zu jenen Sehenswürdigkeiten, für die Shikoku am bekanntesten ist das entlegene Iya-Tal und der uralte Pilgerpfad zollte Lonely Planets Auswahl auch solchen Reisezielen Anerkennung, die Anstrengungen unternommen haben, nachhaltigen Tourismus zu fördern.

Shikoku pilgrimage, Kagawa prefecture. Source: Kagawa Official Tourism Website

Shikoku beherbergt einen Pilgerpfad, an dem 88 Tempel liegen, die mit dem buddhistischen Mönch Kukai in Verbindung stehen, der vor mehr als 1.200 Jahren lebte. Mit einer Länge von 1.400 km quer durch Shikokus vier Präfekturen ist er einer der längsten im Kreis verlaufenden Pilgerpfade der Welt. Es gibt zahlreiche umweltfreundliche Möglichkeiten, den Pfad zu genießen; die Besucher können wandern, mit dem Fahrrad fahren oder öffentliche Verkehrsmittel nutzen. Eine Wanderung entlang des gesamten Pfades dauert etwa 40 Tage, doch auch Personen mit weniger verfügbarer Zeit können die Pilgerreise erleben, indem sie sich für die Zwei-Tage-Modell-Tour in der Tokushima-Präfektur entscheiden. Diese zu Fuß zu bewältigende Strecke führt zu den ersten neun der 88 Tempel und beginnt am Ryozenji-Tempel.

Reisende können sich auch auf ein Fahrrad schwingen, um nahe gelegene Gebiete in Tokushima zu erkunden. Die von üppigen Wäldern umgebene Stadt Kamikatsu ist eine der am wenigsten bevölkerten Gemeinden in Shikoku, zog jedoch in jüngster Zeit wegen ihrer ökologischen Strategien viel Aufmerksamkeit auf sich. Im Jahr 2003 wurde Kamikatsu zur ersten Gemeinde Japans, die eine Null-Abfall-Erklärung veröffentlichte. Haushalte müssen ihren Abfall in 45 verschiedene Kategorien sortieren, bevor sie ihn zum Kamikatsu Zero Waste Centre bringen. Innerhalb dieses multifunktionalen Komplexes gibt es ein wunderschönes und umweltfreundliches Hotel, "HOTEL WHY", wo die Gäste erleben können, wie genau der örtliche Lebensstil das Konzept nachhaltigen Lebens verkörpert. Um Kunststoffabfall zu reduzieren, verfügt das Hotel über keinerlei Einweg-Annehmlichkeiten, und bittet seine Gäste beim Check-in darum, von dem angebotenen Seifenstück nur soviel abzuschneiden, wie sie auch benötigen werden. Während des Aufenthalts sollen sie ihren Abfall in ihren Zimmern in sechs Körbe sortieren; diese bringen sie dann beim Auschecken zu einer Gemeindeeinrichtung zum Recyclen.

Hier in Japan, dem Land, das für sein fortschrittliches öffentliches Verkehrssystem bekannt ist, ziehen sich Nahverkehrsstrecken von Zügen und Bussen kreuz und quer durch Shikoku; und bestimmte Züge und Busse gestatten den Passagieren, ihre Fahrräder mitzunehmen. So gibt es beispielsweise in der Präfektur Ehime auf Abschnitten der Linie Iyotetsu "Fahrradzüge", die es den Passagieren erlauben, zusammen mit ihrem Rädern zu reisen. Auch gibt es spezielle "Fahrradbusse", mit Fahrradträgern. An Bahnhöfen wie auch in der Nähe vieler Hotels findet man Fahrradvermietungen.

Ende des Jahres 2021 nahmen in der Präfektur Tokushima zwischen dem Bahnhof von Tokushima und dem Flughafen wie auch zwischen anderen wichtigen Orten innerhalb des Bereichs der Stadt Tokushima zwei Brennzellenbusse ihren Dienst auf. Durch sauberen, erneuerbaren Wasserstoff angetrieben, nehmen diese Busse die Reisenden mit auf eine Fahrt in eine nachhaltige Zukunft.

Angefangen beim Kennenlernen der Geschichte durch das Erwandern der Pilgerrouten, über das Verwenden von Fahrrädern zur Erkundung einzigartiger ländlicher Städte, bis hin zu Nutzung diverser Arten des öffentlichen Verkehrssystems erwartet die Reisenden in Shikoku eine große Vielfalt von Erlebnissen und alle können genossen werden, ohne dabei die Umwelt außer Acht zu lassen!

