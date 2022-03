DJ S&P stuft Belarus auf CCC ab - Zahlungsverzug binnen 12 Monaten

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Ratingagentur S&P hat die Kreditwürdigkeit von Belarus um drei Stufen auf CCC von B gesenkt. Die Schulden des Russland-Allierten gelten damit nicht mehr als nur hoch spekulativ, sondern als extrem spekulativ. Die Analysten prüfen überdies eine weitere Abstufung, wie es in einer Mitteilung von S&P hießt.

Die verhängten internationalen Sanktionen gegen Belarus wegen der Beteiligung an der russischen Militärintervention in der Ukraine dürften die Wirtschaft des Landes erheblich stören, hieß es zur Begründung. S&P erklärte, sollte es nicht zu derzeit unabsehbaren positiven Entwicklungen kommen , so sei es wahrscheinlich, dass Belarus binnen 12 Monaten mit seinen Verbindlichkeiten in Zahlungsverzug geraten werde.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/rio

(END) Dow Jones Newswires

March 05, 2022 09:47 ET (14:47 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.