Die führende spanische Bank ist die erste Bank der Welt, die Quantencomputing für die Absicherungsberechnung von Anlageportfolios im Versicherungssektor einsetzt

Mit Hilfe von Quantencomputing konnte die CaixaBank die Lösungszeit ("Time-to-Solution") für die Absicherung von Anlageportfolios und die Portfolio-Optimierung um bis zu 90 verkürzen und weitere Geschäftsvorteile erzielen

CaixaBank, die führende Finanzgruppe in Spanien, und D-Wave Systems Inc., ein weltweit führender Anbieter von Quantencomputer-Systemen, -Software und -Dienstleistungen und der einzige Anbieter, der sowohl Annealing- als auch Gate-Modell-Quantencomputer herstellt, gaben heute die geschäftlichen Ergebnisse für zwei bedeutende Finanz-Quantum-Hybrid-Computing-Anwendungen für die Optimierung von Anlageportfolios und die Berechnung von Anlageabsicherungen bekannt. Als Ergebnis ihrer Zusammenarbeit konnten die hybriden Quanten-Anwendungen die Rechenzeit für die Lösung komplexer Finanzprobleme erheblich verkürzen, die Optimierung von Anlageportfolios verbessern, die interne Rendite (Internal Rate of Return, IRR) eines Anleiheportfolios erhöhen und das für Absicherungsgeschäfte erforderliche Kapital minimieren.

Quantum im Bereich Absicherung von Anlageportfolios und Optimierung von Anleihenportfolios

Das Lebensversicherungs- und Rentenversicherungsunternehmen der CaixaBank, VidaCaixa, nutzte den Quanten-Cloud-Service Leap von D-Wave sowie hybride Quanten-Lösungsverfahren, die die Stärken von klassischem Computing und Quanten-Computing vereinen, um eine Quanten-Computing-Anwendung für die Auswahl und Allokation von Anlageportfolios sowie für die Portfolio-Absicherung zu entwickeln. Mit diesem Projekt ist die CaixaBank Group das erste bisher bekannte Finanzdienstleistungsunternehmen der Welt, das Quantencomputing bei der Absicherung von Investitionen im Versicherungssektor einsetzt. Die Gruppe prüft, ob die Anwendung in den kommenden Monaten nicht nur in VidaCaixa, sondern auch in anderen Bereichen des Unternehmens in den Regelbetrieb überführt werden kann.

Das Team der CaixaBank Group nutzte die hybriden Quanten-Solver-Services von D-Wave, um einen schnelleren Algorithmus zu programmieren, der die erforderliche Rechenzeit für eine optimale Lösung zur Verbesserung der Absicherung des Anlageportfolios deutlich reduziert. Wofür die Bank normalerweise mehrere Stunden Rechenzeit benötigte, wurde mit Hilfe der Quantencomputertechnologie auf nur wenige Minuten reduziert eine Verringerung der Rechenzeit um bis zu 90 gegenüber der konventionellen Lösung. Dank dieser Verkürzung der Rechenzeit kann die Komplexität der Modellierung erhöht werden, wodurch ein dynamischeres Modell entsteht, das sich besser an die Echtzeitmärkte anpasst, das investierte Kapital bei gleichbleibendem Risiko optimal einsetzt und den Entscheidungsprozess bei der Absicherung verbessert.

Bei der Auswahl und Allokation von Anlageportfolios generiert der Algorithmus in kürzester Zeit Portfolios, die unter Berücksichtigung einer größeren Anzahl von Randbedingungen in einem kürzeren Zeitrahmen optimiert werden können. Das Ergebnis war eine erfolgreiche Anwendung, die den IRR in einem ausgewählten Anleihenportfolio um 10 optimiert.

"Wir waren schon immer ein Unternehmen, bei dem Innovation an erster Stelle steht, und wir haben sehr früh festgestellt, dass die Investition in Quantencomputer uns helfen könnte, effizienter hochmoderne Produkte und Dienstleistungen anzubieten, um unseren Kunden das beste Erlebnis zu bieten. Das war bei diesem Proof of Concept der Fall, der bestätigt, dass die Bank die erste in Spanien und eine der ersten weltweit ist, die Quantencomputing in ihre tägliche Arbeit einbezieht", sagt Gonzalo Gortazar, CEO der CaixaBank. Während seiner Teilnahme an einer Inbetriebnahmefeier in Jülich, Deutschland, bei der D-Wave das erste Leap-Quantum-Cloud-basierte System außerhalb Nordamerikas im Forschungszentrum Jülich Supercomputing Centre ankündigte, bestätigte Gortazar die Entschlossenheit der CaixaBank, das Potenzial des Quantencomputings in der Finanzdienstleistungsbranche weiter auszuloten: "Wir freuen uns sehr darüber, dass diese Branche wächst und reift, und wir freuen uns darauf, unsere Investitionen und Aktivitäten im Bereich der Quantencomputer zu verstärken, die für unsere Branche sicherlich einen Wandel bedeuten werden. Wir möchten bei diesem Prozess sehr gerne mit D-Wave zusammenarbeiten."

"Unser Fokus lag schon immer auf der Entwicklung und Bereitstellung von Quantencomputern für praktische Anwendungen und den geschäftlichen Nutzen", sagte Alan Baratz, CEO von D-Wave. "Die Finanzindustrie erlebt derzeit einen massiven Wandel, weshalb die Branche von Investitionen im Bereich des Quantencomputings in hohem Maße profitieren wird. Die CaixaBank verfolgt eine klare Vision für die Implementierung marktreifer Quantencomputing-Anwendungen, um die Effizienz, den Kundenwert und die Skalierbarkeit zu steigern. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit dem Unternehmen, wenn es sein Angebot erweitert und weitere Anwendungsfälle für Quantencomputing identifiziert."

Der Weg der CaixaBank in die Quantenwelt

Im Jahr 2019 hat die CaixaBank ein Expertenteam aus Informatikern, Mathematikern und Risikoanalysten gebildet, das sich multidisziplinär der Innovation im Quantenbereich widmet, um das Potenzial der Quantentechnologie zur Optimierung der verschiedenen Kapazitäten der Bank in unterschiedlichen Bereichen zu erforschen, z. B. in den Bereichen Risikobewertung und Tail-Risk-Simulatoren, Betrugserkennung mit Hilfe von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen, quantensichere Kryptographie, Portfolioauswahl und -allokation sowie Data-Mining-Optimierung.

Eines der ersten Projekte war die Einführung eines Quantenalgorithmus, mit dem das finanzielle Risiko zweier Portfolios bewertet werden kann, die eigens für das Projekt auf der Grundlage realer Daten erstellt wurden, wobei das eine aus Hypotheken und das andere aus Schatzwechseln bestand.

Im Jahr 2020 entwickelte die CaixaBank den ersten maschinellen Lernalgorithmus zur Risikoklassifizierung im spanischen Bankwesen, der auf der Grundlage von Quantencomputern arbeitet. In diesem Fall hat die CaixaBank Quantencomputing und konventionelles Computing in verschiedenen Phasen des Berechnungsprozesses miteinander kombiniert, um Kreditrisikoprofile zu klassifizieren. Dazu verwendete die CaixaBank einen öffentlichen Datensatz, der 1.000 künstlichen Nutzern entspricht, die ein ähnliches Profil wie bestehende Kunden haben, aber deren Daten speziell für den Test konfiguriert wurden.

Bei diesem Projekt nutzte die CaixaBank den Leap Quantum Cloud Service, um auf den hybriden Quanten-Solver-Service von D-Wave zuzugreifen, der den Advantage-Quantencomputer beinhaltet. Der Cloud-Zugang und der Echtzeit-Service ermöglichen es Unternehmen wie der Bank und unzähligen anderen Unternehmen aus verschiedenen Branchen, große und komplexe Probleme zu lösen. Bis heute haben D-Wave-Kunden Hunderte von Frühanwendungen mit ihren Systemen entwickelt, darunter Anwendungen zur Proteinfaltung, Finanzmodellierung, Terminplanung, Logistik, Fertigungsoptimierung, zum maschinellen Lernen, zur Routenoptimierung und mehr. Angesichts dieser Ergebnisse arbeitet die CaixaBank daran, hybride Quantenanwendungen produktiv zu machen.

Kurzinformation zur CaixaBank

Die CaixaBank ist die führende Finanzgruppe in Spanien. Nach der Fusion mit Bankia verfügt die Bank über eine Bilanzsumme in Höhe von 685,74 Milliarden Euro und ist damit die größte Bank Spaniens und eine der führenden Banken in Europa. In Portugal ist die CaixaBank ebenfalls stark vertreten und kontrolliert dort 100 des BPI.

Die Gruppe unter dem Vorsitz von José Ignacio Goirigolzarri und unter der Leitung von Gonzalo Gortázar zählt rund 21 Millionen Kunden und verfügt über das größte Geschäftsstellennetz in Spanien und Portugal. Mit einem Anteil von 73,1 digitaler Kunden ist die Gruppe führend im digitalen Banking.

Über D-Wave Systems Inc.

D-Wave ist ein führendes Unternehmen in der Entwicklung und Bereitstellung von Quantencomputer-Systemen, -Software und -Dienstleistungen. D-Wave ist der weltweit erste gewerblich tätige Lieferant von Quantencomputern und das einzige Unternehmen, das sowohl Annealing-Quantencomputer als auch Gate-Model-Quantencomputer entwickelt. Unsere Mission ist es, die Potenziale des Quantencomputings für die Wirtschaft und die Gesellschaft zu erschließen, und zwar schon heute. Dazu liefern wir unseren Kunden einen Mehrwert in Form von praktischen Quantenanwendungen für so unterschiedliche Bereiche wie Logistik, künstliche Intelligenz, Materialwissenschaften, Arzneimittelforschung, Zeitplanung, Cybersicherheit, Fehlererkennung und Finanzmodellierung. Die Systeme von D-Wave werden von einigen der weltweit fortschrittlichsten Unternehmen eingesetzt, darunter NEC Corporation, Volkswagen, DENSO, Lockheed Martin, University of Southern California, Forschungszentrum Jülich und Los Alamos National Laboratory. Der Hauptsitz von D-Wave befindet sich in der Nähe von Vancouver, Kanada. Die US-Niederlassung von D-Wave befindet sich in Palo Alto, Kalifornien. Der Hauptsitz und das Quantum Engineering Center of Excellence befinden sich in der Nähe von Vancouver, Kanada, die US-Niederlassung von D-Wave ist in Palo Alto, Kalifornien, angesiedelt. D-Wave verfügt über eine hochkarätige Investorenbasis, zu der PSP Investments, Goldman Sachs, BDC Capital, NEC Corp., Aegis Group Partners und In-Q-Tel gehören.

D-Wave verkündete im Februar, dass das Unternehmen einen verbindlichen Fusionsvertrag mit DPCM Capital, Inc. geschlossen hat. ("DPCM Capital") (NYSE:XPOA), einer börsennotierten Zweckgesellschaft für Akquisitionen. Nach Abschluss der Transaktion werden die Aktien von D-Wave Quantum Inc. als neu gegründete Muttergesellschaft von D-Wave und DPCM Capital an der NYSE voraussichtlich unter dem Symbol "QBTS" gehandelt. Weitere Informationen finden Sie unter www.dwavesys.com/investors.

