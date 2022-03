Einen gewaltigen Crash um - 22 % verzeichnete in der letzten Woche die Aktie des weltgrößten Tourismuskonzerns TUI, was in der zunehmenden Eskalation des Russland-Ukraine-Kriegs unzweifelhaft den sanktionsbedingten Rücktritten ihrer zwei russischen Aufsichtsräte Mordashov (zugleich mit 34 % Anteil größter Einzelaktionär des Konzerns) und Lukin sowie gleichzeitiger Befürchtungen der Anleger einer erneuten erheblichen Reise- und damit Gesamtgeschäfts-Beeinträchtigung durch die Kriegsereignisse in der Ukraine und Russland ...

