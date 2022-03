Warren Buffett und Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2) mangelt es an einem großen Deal? Ja, vielleicht. Das Orakel von Omaha investierte zuletzt entweder kräftig in die eigene Aktie oder baute seine bestehende Beteiligung an der Bank of America im Sommer vor anderthalb Jahren aus. Der letzte richtig große Wurf liegt länger zurück. Ich bezeichne die Apple-Aktie als eine prägende Investition. Allerdings sieht Warren Buffett jetzt offenbar eine große Chance für Berkshire Hathaway. Riskieren wir einen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...