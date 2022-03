DJ Moody's senkt Russland-Rating um 4 Stufen - Zahlungsausfall droht

FRANKFURT (Dow Jones)--Moody's hat die Bonitätsbewertung von Russland um weitere 4 Stufen auf Ca gesenkt, die zweitniedrigste Einstufung, die es bei der Ratingagentur gibt. Es gebe ernsthafte Bedenken hinsichtlich der Bereitschaft und Fähigkeit Russlands, seine Schuldverpflichtungen zu erfüllen, hieß es in einer Mitteilung von Moody's. Das Risiko eines Zahlungsausfalls sei deutlich gestiegen. Bei einem Ca-Rating liegt die Erholungserwartung bei 35 zu 65. Der Rating-Ausblick bleibt negativ.

Die Agentur sieht sich in ihrer Einschätzung durch eine Meldung des russischen National Settlement Depository (NSD) gestützt, wonach am 2. März fällige Kuponzahlungen für OFZ-Staatsanleihen unter Berufung auf eine Anordnung der russischen Zentralbank nur an die einheimischen Inhaber der Papiere gezahlt wurden.

Erst vor drei Tagen hatte Moody's die Bonität Russlands um sechs Stufen auf B3 gesenkt.

