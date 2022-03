Goldfund in Mexico - Small Cap: Sonoro Gold durchbohrt Goldvererzungen von 46 g/t - Small Cap News

Anzeige / Werbung



axinocapital.de präsentiert euch spannende Small Caps mit Ten Bagger Potential. In den wöchentlichen Updates erfahrt ihr die wichtigsten News. Die spannendsten Small Cap News von axinocapital.de in dieser Woche Kalamazoo Resources Limited Auf seinem Marble-Bar-Lithiumprojekt in West-Australien hat Kalamazoo Resources Limited ein umfangreiches Programm zu Entnahme von Bodenproben abgeschlossen. Nach der Auswertung der Proben steht fest, es wurden mehrere sehr aussichtsreiche Bodenanomalien identifiziert. Die ermutigenden Ergebnisse lassen die neu entdeckten Anomalien zu vorrangigen Zielgebieten für eine größere Felderkundung aufsteigen. Ihr Ziel wird auch eine genau Kartierung der Gesteinssplitter sein. Diese Arbeiten sollen bereits im März 2022 beginnen und als Vorbereitung für ein umfangreiches Bohrprogramm dienen. Nova Minerals Aktie Mit der Vorlage einer Scoping Studie für die Korbel-Main-Zone des Estelle Golddistrikts bestätigt Nova Minerals Limited, dass es möglich ist, das Goldprojekt nach und nach in Produktion zu bringen und diese sukzessiv zu steigern. Allein auf Basis der aktuellen Ressource ergibt sich bereits ein Minenleben von 15 Jahren. Wichtig dabei ist: Nicht nur die ständig wachsende Ressource der Korbelzone kann zu einem eigenständigen Tagebau mit einem sehr geringen Abraumverhältnis heranreifen. Auch eine Integrierung zusätzlicher Ressourcen in das Minenmodell scheint problemlos möglich zu sein. Der Aktienkurs von Nova Minerals ist in den letzten Tagen abgesackt - das muss aber keineswegs dafür stehen, dass das Projekt nicht gut ist. Eventuell haben sich hier sehr gute Einstiegschancen ergeben - ein Interview mit dem Management ist bereits geführt und wird in den kommenden Tagen veröffentlicht. Eine Übersicht des Estelle Gold Projekts von Nova Minerals in Alaska Hochgradige Goldvererzungen durchbohrt: Sonoro Gold Hammer News beim angehenden Goldproduzenten Sonoro Gold.

Über die Aktie von Sonoro Gold haben wir euch in den letzten Wochen viel berichtet und euch unter anderen die super Lage des Projekts, sowie das erfahrende Management vorgestellt. Bislang wurde das Projekt als ein sogenanntes Low Grade Projekt gehalten. Jetzt gibt es aber Hammer News: Das Projekt war bereits mit einem Goldgehalt von durchschnittlich 0,5g Gold je Tonne Gestein profitabel, laut einer Wirtschaftlichkeitsstudie - nun wurden aber neue Materialien mit Spitzengoldgehalten von 37,9 und 46,5 g/t über jeweils 1,53 Meter entdeckt. Das deutet an, dass Sonoro Gold sein Ziel von einer Verdopplung der Goldressource möglich machen kann. In Kombination mit dem steigenden Goldpreis kann Sonoro Gold vielleicht wirklich der nächste Ten Bagger werden. Mehr zu Sonoro Gold haben wir euch bereits in diesem Wallstreet:Online Beitrag berichtet Sonoro Gold in Mexico ADX-Energy

Auf seinen Feldern im Wiener Becken ist es ADX Energy Limited durch ein neues Bohrprogramm gelungen, die Öl- und Gasausbeute kurzfristig um 25 Prozent zu steigern. Insbesondere die Gasrate konnte um 85 Prozent gesteigert werden. Aktuell werden auf den Feldern pro Tag 318 Barrel Öläquivalent gefördert. Sie setzen sich zusammen aus 281 Barrel Öl und 37 Barrel Öläquivalent, das in Form von Erdgas gefördert wird. Mehr Informationen zu vielversprechenden Small Caps auf axinocapital.de Folgen Sie uns auf YouTube Enthaltene Werte: AU000000ADX9,XD0002747026,AU000000KZR3,AU000000NVA2,CA83571A1021

