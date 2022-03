Für Nordex-Aktionäre könnte es momentan kaum besser laufen. So gewannen die Notierungen im Wochenvergleich rund 9,06 Prozent. An drei der fünf Sitzungen ging das Wertpapier mit Aufschlägen aus dem Handel. Darunter das Plus vom Montag in Höhe von 13,56 Prozent als höchster Tagesgewinn der vergangenen Tage. Beginnt dadurch nun eine neue Rallye?

Ihr Geschenk: Aufgrund dieser hochspannenden Konstellation haben wir eine ausführlichen Sonderanalyse zu Nordex erstellt, die Sie hier kostenlos abrufen können.

Dieser Kursschub lässt die Bullen regelrecht vor Freude tanzen. So reichen aktuell wenige feste Sitzungen zum Erreichen eines neuen Kaufsignals. Es reicht mittlerweile ein weiterer Anstieg von rund zehn Prozent, um neue Monatshochs zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...