Die Börse crasht. Viele Menschen haben Hoffnungen in den Aktienmarkt gelegt. Haben Erspartes investiert und die Daumen gedrückt. Und wie das so an der Börse ist, wenn jeder glaubt, das Risiko der Aktienanlage auf sich zu nehmen zu können, dann geht dieser Ausflug meist schief. Nun bahnt sich der nächste Fehler an. Marktteilnehmer versuchen sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...