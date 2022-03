BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich nach seinem Treffen mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen lobend über die europäische Solidarität mit den Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine geäußert. "Es ist gut und eben nicht selbstverständlich, dass alle EU-Staaten gemeinsam, schnell und unbürokratisch Kinder, Frauen und Männer aufnehmen", erklärte Scholz am Sonntag via Twitter. Es sei klar, dass Europa zusammenhalte. "Wir helfen gemeinsam denjenigen, die vor dem Krieg Zuflucht suchen. Und wir halten zusammen."

"In diesem Krieg rückt Europa enger zusammen. Das zeigen die geschlossene Reaktion mit Sanktionen auf den russischen Angriff sowie die Bereitschaft, Geflüchtete aus der Ukraine aufzunehmen." Darüber habe er mit der EU-Kommissionspräsidentin in Berlin gesprochen. Bei den Beratungen ging es den Angaben zufolge auch um den informellen Europäischen Rat am 10. und 11. März in Versailles.

Von der Leyen sprach im Anschluss von einem "guten Treffen". Beide Seiten würden "gemeinsam an der humanitären Lage, diplomatischen Initiativen, Sanktionen und der Energiesicherheit" arbeiten, twitterte die Kommissionschefin. Der Europäische Gipfel Mitte März werde "wichtige Signale" der europäischen Einheit und Stärke setzen, kündigte von der Leyen an./faa/DP/nas