News von Trading-Treff.de DAX-Videoanalyse zum Wochenstart am Sonntag: Nasdaq, Bitcoin, Goldpreis und Termine bilden das Kernstück dieser Chartanalyse. DAX-Wochenausblick inklusive Gold und Bitcoin Wir haben die schlechteste DAX-Woche seit mehr als einem Jahr erlebt. Dabei ist der DAX nicht nur durch die 14.000 sondern auch gleich nah an die 13.000 gefallen. Noch hielt diese Runde Marke im Index, doch mit einem Schlusskurs am Freitag auf Tagestief ...

