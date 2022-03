SEATTLE (IT-Times) - Der E-Commerce- und Cloud-Computing-Spezialist Amazon.com Inc. räumt in seinem stationären Einzelhandels-Portfolio auf und schließt einige physische Geschäfte. Amazon.com Inc. (Nasdaq: AMZN) plant, alle Standorte seiner Pop Up-, Amazon Books- und 4-Sterne-Shops zu schließen, bestätigte...

Den vollständigen Artikel lesen ...