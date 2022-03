Schlechte Laune ist derzeit bei allen Deutsche Lufthansa-Aktionären angesagt. Denn für den Kurs ergibt sich im Vergleich zur Vorwoche ein Minus von 19,52 Prozent. An vier der fünf Sitzungen erlitt die Aktie Kursverluste. Besonders schmerzhaft war dabei das Minus vom Donnerstag in Höhe von 8,18 Prozent. Müssen in den nächsten Tagen weitere Verluste einkalkuliert werden oder geht es doch noch nach oben?

Anmerkung: Angesichts dieses heftigen Einbruchs bieten wir allen Lesern eine umfassende Analyse zur Deutsche Lufthansa-Aktie. Einfach hier klicken.

Dieser Abverkauf hat die mittelfristige Charttechnik jetzt spürbar eingetrübt. Da sich Deutsche Lufthansa mit großen Schritten auf eine wichtige Haltezone zu bewegt. Schließlich genügt ein weiterer Rutsch von rund vier Prozent, um ...

