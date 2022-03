DJ PTA-Adhoc: New Value AG: New Value AG gibt die Unterzeichnung einer Aktienbezugsfazilität bekannt

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Baar (pta001/07.03.2022/00:30) - New Value AG gibt die Unterzeichnung einer Aktienbezugsfazilität bekannt, die mit dem Split der nicht kotierten Aktien und der Kotierung dieser Aktien an der SIX Swiss Exchange wirksam wird.

Die Aktienbezugsfazilität, die mit GEM Global Yield LLC SCS, Luxemburg, und GEM Yield Bahamas Ltd (zusammen "GEM") abgeschlossen wurde, beläuft sich auf total CHF 200 Millionen über drei (3) Jahre und ermöglicht es der New Value AG, nach eigenem Ermessen Mittel im Austausch gegen New Value-Aktien zu beziehen.

Die GEM-Fazilität kann in verschiedenen Tranchen abgerufen werden, wobei der Betrag jeweils in einer Bandbreite liegt, die vom Handelsvolumen und dem Kurs der an der SIX Swiss Exchange gehandelten New Value-Aktien abhängt. Die New Value AG bestimmt den Zeitpunkt und den Maximalbetrag einer abzurufenden Tranche und hat das Recht, aber nicht die Pflicht, den gesamten zugesagten Betrag zu beanspruchen. Der abgerufene Betrag basiert auf 90% des durchschnittlichen Schlusskurses und des durchschnittlichen Handelsvolumens der New Value Aktien der letzten 15 Handelstage. Die Fazilität kann das erste Mal mit der Kotierung der zusätzlichen Aktien an der SIX Swiss Exchange bis zu einem Betrag von CHF 25 Millionen in Anspruch genommen werden. Die Entschädigung für die Einräumung der GEM-Fazilität ist von der New Value AG innerhalb von zwölf Monaten nach der Kotierung der gesplitteten Aktien an der SIX Swiss Exchange zu leisten und kann in Form von New Value-Aktien bezahlt werden. Zusätzlich wurden GEM Optionen zum Kauf von New Value-Aktien eingeräumt.

Roman Scharf, der Präsident des Verwaltungsrats, meint dazu: "Wir freuen uns sehr auf die Umsetzung der GEM-Fazilität. Sie wird uns in die Lage versetzen, unser Geschäft weiterzuentwickeln und eine neue Ära der New Value AG bzw. Talenthouse AG einzuleiten, unser neuer Firmenname, unter dem wir ab der Kotierung der bisher nicht-kotierten Aktien an der SIX Swiss Exchange auftreten werden."

Die New Value AG hatte ausserdem am 6. Dezember 2021 eine Pressemitteilung veröffentlicht, wonach sie eine Zahlungsaufforderung aus einer Garantie über einen Betrag von USD 15.5 Mio. erhalten hatte und diese Forderung von der New Value AG bestritten wurde. Die New Value AG wurde nun von Talenthouse GmbH, Wien, darüber informiert, dass am 4. März 2022 eine Vergleichsvereinbarung unterzeichnet wurde, mit der unter anderem die New Value AG von jeglichen Verpflichtungen aus dieser Garantie befreit wurde.

Weitere Informationen zu Global Emerging Markets

Global Emerging Markets ("GEM") ist eine 3,4 Milliarden Dollar schwere alternative Investmentgruppe, die eine Vielzahl von Investmentvehikeln verwaltet und über 500 Transaktionen in 70 Ländern abgeschlossen hat. Die Anlagevehikel von GEM bieten der Gruppe und ihren Anlegern ein diversifiziertes Portfolio von Anlageklassen, die das globale Spektrum privater Investitionen abdecken. Die Familie der Fonds und Investmentvehikel ermöglicht GEM und seinen Partnern ein Engagement in Small-Mid Cap Management Buyouts, Private Investments in Public Equities (PIPEs) und ausgewählte Venture-Investitionen. Zu den Fonds von GEM gehören der CITIC-GEM Fund (fällig im Dezember 2015), Kinderhook Industries (GP- und LP-Beteiligungen ohne Stimmrecht), GEM Global Yield LLC SCS, GEM India und VC Bank/GEM Mena Fund (GEM hat seine GP- und LP-Beteiligungen an diesen Fonds im Jahr 2015 bzw. 2010 aufgegeben).

Weitere Informationen zu New Value AG

New Value, an der SIX Swiss Exchange kotiert, investiert direkt in private Unternehmen mit überdurchschnittlichem Markt- und Wachstumspotenzial. Der Fokus liegt auf Unternehmen im Bereich von digitalen Geschäftsmodellen. New Value betreibt aktives Wertemanagement, mit dem Ziel, die Beteiligungen weiterzuentwickeln und so deren Wert zu steigern.

Mit der Kotierung der bisher nicht kotierten Aktien an der SIX Swiss Exchange wird New Value unter Talenthouse AG firmieren, eine einzige Aktienkategorie haben und vom Standard für Investmentgesellschaften zum International Reporting Standard der SIX Swiss Exchange wechseln.

Börsennotierung SIX Swiss Exchange (www.six-swiss-exchange.com)

Ticker-Symbol NEWN (CH)

Valorennummer 1 081 986

ISIN CH0010819867

Kontakt New Value AG, Zugerstrasse 8a, CH-6340 Baar

Investor Relations: Scott Lanphere

investor@talenthouse.com

Media Relations: Brigitte Kaps

Phone +41 43 344 38 38 oder Mob +41 79 289 2042

Brigitte@talenthouse.com

Informationen/ Downloads http://www.newvalue.ch

Disclaimer

Diese Medienmitteilung dient Informationszwecken. Sie stellt keine Empfehlung und kein Angebot sowie keine Aufforderung zum Kauf von Aktien beziehungsweise keine Werbung zum Kauf von Aktien der New Value AG in irgendeiner Jurisdiktion dar. Diese Medienmitteilung gilt nicht als Prospekt im Sinne von Art. 35ff. des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen. Es wird erwartet, dass ein solcher Prospekt publiziert wird, der ausschliesslich der Kotierung von Aktien der New Value AG an der SIX Swiss Exchange dienen wird. Dieser Prospekt wird nach der Publikation in elektronischer Form kostenlos erhältlich sein. Der Prospekt wird nicht zum Zwecke eines Angebots von Aktien veröffentlicht werden.

Diese Medienmitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika, nach Australien, Kanada, Japan oder in den Europäischen Wirtschaftsraum bzw. innerhalb dieser Länder bestimmt und dürfen nicht in diesen Ländern oder mittels Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in diesen Ländern verteilt oder dorthin weitergeleitet werden.

Im Vereinigten Königreich wird diese Medienmitteilung nur verbreitet an und ist nur ausgerichtet auf (i) professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die "Verordnung"), oder (ii) vermögende Gesellschaften und andere vermögende Personen, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen.

Diese Medienmitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen wie Projektionen, Vorhersagen und Schätzungen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen gewissen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen von den in dieser Medienmitteilung antizipierten Ergebnissen, Leistungen oder Ereignissen wesentlich abweichen. Leser sollten sich daher nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die in dieser Medienmitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den heutigen Ansichten und Annahmen der New Value AG. Die New Value AG übernimmt keine Verpflichtung, diese Medienmitteilung zu aktualisieren oder zu ergänzen.

Aussender: New Value AG Adresse: Zugerstrasse 8a, 6340 Baar Land: Schweiz Ansprechpartner: Scott Lanphere Tel.: +41 43 344 38 38 E-Mail: investor@talenthouse.com Website: www.newvalue.ch

ISIN(s): CH0010819867 (Aktie) Börsen: SIX Swiss Exchange

