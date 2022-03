HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Nach dem Einbruch an der Leitbörse in Tokio wegen der Sorgen um einen möglichen Importstopp für Öl aus Russland ist auch der Aktienmarkt in Hongkong kräftig abgesackt. Der Hang Seng Index lag eine halbe Stunde nach Handelsauftakt um 4,46 Prozent im Minus bei 20 927 Punkten. Die Börsen in China, die sich meist etwas abgekoppelt vom Weltgeschehen entwickeln, öffneten ebenfalls schwächer - allerdings fielen hier die Verluste zunächst nicht so hoch aus./lw/DP/zb