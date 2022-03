FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Neue Presse" zu Hilfe für Ukraine-Flüchtlinge:

"An der Notwendigkeit, den Ukrainern helfen zu müssen, besteht nicht der geringste Zweifel. Das Engagement sollte allerdings auch dann anhalten, wenn Probleme auftauchen - die Aufnahme so vieler Menschen wird zweifellos welche aufwerfen. Unterstützung darf nicht zum Event verkommen, wo jeder mal mitmacht. In unserer modernen, von Bildern geprägten Gesellschaft gilt "Zeichensetzen" schon als Engagement. Doch es ist leicht, Gebäude in blau-gelb anzustrahlen, ebenso wie es leicht war, auf Balkonen zu klatschen. Wie weit Solidarität trägt, zeigt sich jedoch erst auf der oft holprigen Langstrecke."/yyzz/DP/nas