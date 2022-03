Die Aktien der Commerzbank kennen derzeit nur eine Richtung und die geht nach unten. Seit der russischen Invasion in die Ukraine vor etwa zehn Tagen verlor die Notierung rund 30 Prozent. Die Zinsfantasie erhält angesichts der aktuellen Lage ebenfalls einen Dämpfer. Kommt es nicht wenigstens zu einem Waffenstillstand in den kommenden Tagen, fehlen positive Impulse.Der Krieg in der Ukraine lässt Bankaktien derzeit fallen wie ein Stein. Die Unsicherheit über die Dauer des Konflikts und auch die zunehmenden ...

