Wochenausblick: Wichtige Inflationsdaten und Zinsentscheid der EZB

In dieser Woche erwarten uns neben wichtigen Konjunkturdaten aus der Eurozone, den USA und Deutschland einige Unternehmenszahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr 2021.



Montag

Die Woche startet um 8 Uhr mit der Veröffentlichung des Auftragseingangs für die deutsche Gesamtindustrie im Januar 2022. Später am Vormittag werden die Daten zum Investorenvertrauen für den März 2022 in der Eurozone bekanntgegeben, bevor am Abend Angaben zu den US-Konsumentenkrediten im Januar 2022 den Tag abschließen.





Dienstag

Am Dienstagmorgen werden Daten zur deutschen Industrieproduktion im Januar 2022 veröffentlicht, bevor am Mittag der OECD Frühindikator der Eurozone und am Nachmittag die US-Handelsbilanz für den Januar 2022 folgen.

Mittwoch

Der Mittwoch beginnt mit der Veröffentlichung der Jahreszahlen der Deutschen Post und von Adidas, bevor im Anschluss um 08:30 Uhr Continental ebenfalls mit den Jahresergebnissen folgt. Am Nachmittag erreichen uns zudem Daten zum IEA Ölbericht der Woche aus den USA.

Donnerstag

Am Donnerstagmorgen gewähren uns unternehmensseitig Hugo Boss und die Hannover Rück Einblick in die Jahreszahlen des vergangenen Geschäftsjahres 2021. Am Nachmittag folgt dann die Pressekonferenz der EZB zum kurz vorher stattfindenden Zinsentscheid, bevor uns Inflationsdaten aus den USA in Form der Verbraucherpreisentwicklung im Februar erreichen.

Freitag

Zum Wochenende werden am Freitagvormittag die endgültigen Verbraucherpreise in Deutschland für den Februar veröffentlicht. Unternehmensseitig gibt Fraport Verkehrszahlen für den abgelaufenen Monat bekannt, woraus sich Rückschlüsse auf die Reiseentwicklung im Zuge der Corona-Pandemie ziehen lassen.

